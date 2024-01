Zelensky agradece “apoio inabalável” de Paris à Ucrânia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu neste sábado o "apoio inabalável" de Paris, depois de se encontrar com o recém-nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Stéphane Séjourné,​ em Kiev.

"Apesar das crises que se têm multiplicado, a Ucrânia é, e continuará a ser, a prioridade de França", afirmou Séjourné, em conferência de imprensa conjunta com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, esta tarde. É na Ucrânia, acrescentou, que "estão a ser defendidos os princípios fundamentais do direito internacional e os valores europeus".

Através das redes sociais, Zelensky respondeu com um agradecimento a Paris "pelo apoio inabalável no campo de batalha aos nossos soldados e pela assistência ao nosso povo". "Discutimos as necessidades de defesa da Ucrânia, incluindo a produção conjunta de drones, artilharia e um reforço da defesa antiaérea", detalhou o chefe de Estado ucraniano.

Esta foi a primeira visita ao estrangeiro de Stéphane Séjourne depois de ser nomeado chefe da diplomacia francesa, na última quinta-feira, escolha simbólica que Zelensky também não deixou passar: "Estamos gratos por este sinal."

"Entrámos numa nova fase da cooperação na área da defesa", com o propósito de "reforçar a capacidade ucraniana de produção de armamento, necessário no seu próprio território", assegurou o ministro francês. "A Rússia espera que a Ucrânia e os seus aliados sejam os primeiros a cansar-se. Mas nós não vamos desistir."

De acordo com um relatório parlamentar publicado em Novembro passado, a ajuda militar de França às forças ucranianas ascendia já a 3,2 mil milhões de euros.

Ainda esta sexta-feira, foi o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, a visitar Kiev e a relembrar à Ucrânia que continua a ter o apoio do Reino Unido, que se comprometeu a enviar para Kiev um pacote de ajuda militar no valor de 2,5 mil milhões de libras (quase três mil milhões de euros) em 2024.

As visitas dos dois governantes europeus surgem num momento crucial para a Ucrânia, que espera por soluções para um impasse em Bruxelas e em Washington sobre a continuação do apoio militar e financeiro a Kiev.