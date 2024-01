Quem chamou a troika?

A esta distância a questão pode parecer irrelevante, mas esta polémica marca um antes e um depois na nossa vida política e (i)maturidade democrática. A polémica nasce na campanha para as legislativas de 2015, em que num debate com Passos Coelho António Costa tenta colar ao PSD a responsabilidade pela vinda da troika para Portugal e o sofrimento experimentado por muitos portugueses nesse período.

Sabemos que os políticos gostam de criar “narrativas”, mas aquela era tão evidentemente desonesta e claramente não sustentada que parecia apenas fazer cair no ridículo quem a avançava. Tinha sido o próprio PS de A. Costa a levar o país à bancarrota, o programa fora negociado pelo PS e teria sido aplicado por quem quer que seja que estivesse no governo na altura. Quem está nas mãos de credores para as suas necessidades básicas não tem muitas alternativas, nem as pernas dos banqueiros tremem como as dos meninos de coro.

Infelizmente, a mensagem pegou. Ainda hoje se associa esses tempos da troika a uma maldade da “direita” e o alívio posterior a um mérito da “esquerda”. Aquilo que poderia ter constituído um crescimento na maturidade política e cívica do país acabou por ser um retrocesso. Em vez de ter aumentado a consciência de que o importante é permitir a criação de riqueza e o contributo e responsabilização de todos, ficamos com a imagem de que a solução é um partido virtuoso que põe o Estado a resolver de tudo, nacionalizando TAP, grupos de media, salvando tudo o que for mal gerido, já sem falar na animosidade contra o contributo da iniciativa privada em domínios relevantes e carenciados como a educação e a saúde. (…) Precisamos de cidadãos responsáveis e responsabilizados e não infantilizados, passivamente beneficiando da generosidade de um “Estado” caridoso. A prazo empobrecemos.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

À roda do mafarrico

No seu estilo habitual, Maria João Marques (M.J.M.) brindou-nos com um texto “diabólico”, no passado dia 10. Dá para confirmar (está lá tudo) o que já muitos adivinham sobre o teor das campanhas eleitorais por parte das direitas. Foi-lhes fácil encontrar o fio condutor que, desta vez, dispensa os protagonistas de anunciarem aos eleitores os respectivos programas de trabalho. Ao que parece, e pelo menos até ver, a mensagem resume-se a apontar o dedo aos “erros” do PS, detentor do poder executivo nos últimos anos. É certo que M.J.M., em alguns dos exemplos que apresenta, até tem razão, embora eu suspeite que a “coisa” ainda estaria pior, se tivéssemos sido governados pelos seus mentores. Ademais, estou certo de que M.J.M., na sua lição sobre como deve ser o debate entre os políticos, não se deu conta de que os pecadilhos que atribuiu ao PS são corriqueiros nas intervenções das direitas. Mas se o problema para M.J.M. é o uso do “diabo” no despique, fácil será ao PS e outros adoptarem símbolo alternativo àquele que, “por acaso”, até foi inventado por Passos Coelho. Proponho “mafarrico”, soa bem.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Afinal o IVA zero era importante!

Quando o Governo criou o IVA zero, grande parte dos comentadores diziam que a medida não tinha grande impacto e importância e que era somente propaganda política. Agora que o IVA zero acabou e os preços sobem, os mesmos comentadores dizem que isso acontece devido à conjugação de dois factores, isto é, a subida normal por estarmos no início de um novo ano e o fim do IVA zero, o que é verdade. Por isso pergunto a esses “ilustres” comentadores: o IVA zero era ou não importante? Os comentários relativos à criação e fim do IVA só vêm provar uma vez mais que nem sempre os comentadores são intelectualmente honestos, o que lamento sinceramente.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Os guardas-nocturnos

É uma boa notícia para quem reclama mais segurança nas ruas durante a noite. A proposta da Associação Nacional dos Guardas-Nocturnos (ANGN) de revitalizar esta prestimosa actividade merece o melhor acolhimento das câmaras municipais das médias e das grandes cidades. Alavancar a actividade dos guardas-nocturnos, quando a criminalidade nocturna aumentou, é sinalizar mais e melhor segurança. Custa a creditar como esta actividade perdeu protagonismo. Para a generalidade das autarquias não falta dinheiro. É só imaginar os gastos com a iluminação natalícia e o dinheiro despendido em festas populares com a contratação de cantores e a adjudicação de outras diversões.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim