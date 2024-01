“Entidades europeias alertaram para grupo que controla Global Media”, publicado a 10 de Janeiro de 2024

Direito de resposta da Comissão Executiva do Global Media Group a notícia publicada a 10 de Janeiro de 2024 nas edições impressa e online do PÚBLICO.

Na edição de 10 de Janeiro de 2024 do jornal PÚBLICO, foram publicadas duas notícias que, de forma completamente deturpada, visam, mais uma vez, lançar a sombra sobre o Global Media Group (GMG), o seu acionista World Opportunity Fund e a sua sociedade gestora.

Pela primeira das referidas notícias, sob o título “Entidades europeias alertaram para grupo que manda na Global Media”, é feita referência a uma sociedade denominada Union Capital Group, S.A., com sede em Genebra e que teria sido dissolvida em 2022. Importa esclarecer que a sociedade gestora do World Opportunity Fund é a sociedade UCAP Bahamas Limited, com sede nas Bahamas e é licenciada pela “Securities Commission of the Bahamas” (SCB) como “Investment Manager” e “Broker Dealer”, e não a sociedade referida pela notícia falsa do jornal PÚBLICO supra referida.

A segunda notícia falsa, publicada na mesma edição do referido jornal, dá conta de que uma entidade denominada UCAP teria sido visada pelas autoridades de vários países da União Europeia, que teriam suscitado dúvidas sobre a atuação de tal entidade. Uma leitura mais atenta da referida notícia e do comunicado da “Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)” do Luxemburgo (disponível em https://www.cssf.lu/en/2018/02/warning-regarding-the-activities-of- an-entity-named-united-capital-group), porém, permite constatar que a entidade referida se chama “United Capital Group”, que nada tem que ver com a “UCAP Bahamas Limited” nem com quaisquer outras entidades do “Union Capital Group”.

A referência, na mesma notícia, à “UCAP Bahamas Limited” e a essa outra entidade denominada “United Capital Group”, alegadamente visada por autoridades de alguns países da União Europeia, mas que nada tem que ver com a primeira, aproveita-se da semelhança das designações sociais de ambas as entidades para criar uma aparência de suspeita sobre a UCAP Bahamas Limited e constitui um exercício de profunda má fé e uma grosseira violação de deveres deontológicos dos jornalistas, em particular do dever de rigor, isenção e honestidade.

Trata-se de mais um exemplo da campanha em curso para denegrir a imagem do Global Media Group (GMG), do World Opportunity Fund e da sua sociedade gestora, que merecerá a mais veemente resposta e reação, pelos meios legais disponíveis, para repor a verdade dos factos e a reparação dos muito graves danos causados.

A Comissão Executiva do GMG