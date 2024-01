Conversa imperdível com Aki Kaurismäki, um finlandês muito português

"Os finlandeses parecem muito intelectuais porque ninguém diz uma palavra, nunca. Os portugueses parecem-se espantosamente connosco. Se num grupo de pessoas que bebe um café ou uma cerveja ninguém disser nada nos primeiros cinco minutos, os anglo-saxónicos, os franceses e os italianos dão em doidos. Os portugueses aguentam. Os finlandeses também. Os suecos também. O voo mais longo no interior da Europa é o de Helsínquia-Lisboa. Isso diz alguma coisa sobre ambos. Estamos nos extremos da Europa, nós antes do Leste, da Rússia, vocês antes do mar."

É Aki Kaurismäki que o diz, ele que há 35 anos passa Invernos em Portugal – mais precisamente em Viana do Castelo, com a mulher, Paula Oinonen, colaboradora nos seus filmes. Um deles, Folhas Caídas, que se estreou ontem em Portugal, deu a Aki um sucesso que ainda não conhecera na sua Finlândia. Os compatriotas e os outros (a Time, os críticos de cinema de todo o mundo e, quem sabe, em breve, os jurados dos Óscares – está na shortlist da categoria Internacional) estão rendidos. Vasco Câmara, que conversou com Kaurismäki, também: dá-lhe quatro estrelas.

Só mais um pouco da entrevista (uma maravilha de conversa), em Matosinhos, entre pratos de peixe e neblina: "Não quero que os actores pareçam moinhos de vento, a acenarem com as mãos. E não devem rir-se. Não devem falar alto. E não devem correr. E não devem sorrir muito. Não vou tão longe quanto Robert Bresson, por exemplo. Deixo-os actuarem tanto quanto quiserem, desde que sejam discretos exteriormente. No interior, podem sentir o que quiserem. A câmara está concentrada nos seus olhos. No storytelling são os olhos que fazem o trabalho."

Numa conversa entre Taipé e Lisboa, antecipando o ciclo Tsai Ming-liang, Tempo de Desejo, no Batalha, Porto, a partir de sábado, o cineasta de origem malaia abre o livro do seu cinema – e da sua relação, que é matéria do seu cinema, com Lee Kang-sheng, actor de Taiwan.

Dos bardos gregos às grandes orquestras clássicas, é Uma Pequena História da Música contada por um apaixonado, Robert Philip. Na conversa com o Ípsilon, fala-se de pianos (e da emancipação feminina que potenciaram), de violinos (e das possibilidades de expressão que abriram), de partituras (que distinguem a história da música europeia de outras).

Robert Philip não falou de maquinaria electrónica e guitarras eléctricas tempestuosas, maquinais também elas, mas não precisou porque temos os Bizarra Locomotiva para isso. São 30 anos de vida, com um disco novo, Volutabro, a gritar vida. André Borges Vieira e Paulo Pimenta estiveram nos bastidores do Hard Club, no Porto, onde os Bizarra saciaram a "escumalha" (a designação carinhosa que dão aos seus fãs).

Mas Robert Philip falou de partituras. E Joana Sá, ela que as sabe ler mas recusa ditames, diz isto: "A partitura é um objecto sagrado, a dimensão ideal, toda a obra está ali contida e nós somos a aproximação da escrita. Mas falta tanta coisa numa partitura. Falta a música, antes de mais!" E falta o corpo, de onde a música se desprende. A Body as Listening é um monumental projecto que inclui livro, disco, concerto, instalação e conferência-performance. É lançado e apresentado esta sexta-feira na Culturgest, em Lisboa (dia 26, é a vez do Gnration, em Braga).

Felizes Anos de Castigo, livro de 1989 agora editado em Portugal, traz-nos a escrita surreal a partir do eu que a autora tenta apagar. Quem é Fleur Jaeggy, vista de um livro onde são protagonistas a linguagem e uma amizade queer juvenil?

No primeiro romance desde o Prémio Nobel, a polaca Olga Tokarczuk critica o discurso misógino do cânone literário ocidental. José Riço Direitinho dá quatro estrelas e meia a Empúsio.

Um perfil do artista Paulo Lisboa, que tem uma exposição no MAAT

Conversa com Paulo Carneiro sobre o seu documentário "tuning", um elogio à emigração: Via Norte

Recensões a O Corno do Centeio, A Pequena, Só Nós Dois, Saltburn e Dogman

