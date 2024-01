O melhor golo de 2023 será português?

É já na segunda-feira que se ficará a saber se o melhor golo de 2023 é português. A decisão será anunciada na gala The Best, evento organizado pela FIFA e que serve para eleger, entre outras categorias, o melhor futebolista a cada ano que passa.

Este ano são candidatos ao troféu de melhor jogador mundial o argentino Lionel Messi (que pode vencer pela oitava ocasião), o norueguês Erling Haaland e o francês Kylian Mbappé, estes dois últimos à procura da distinção pela primeira vez. Mas a FIFA vai também eleger o melhor golo do ano e entre os três finalistas há um golo de Nuno Santos, apontado no triunfo do Sporting sobre ao Boavista (3-0), na 24ª jornada da última temporada.

Antes, já neste sábado, os "leões" terão defrontado o Desp. Chaves, em Trás-os-Montes. Um duelo entre o primeiro e último classificado da tabela e que, em caso de vitória "leonina" assegura a manutenção da liderança isolada do campeonato.

No dia seguinte, entram em acção os mais directos perseguidores dos sportinguistas. O Benfica vai tentar dar continuidade ao seu actual bom momento de forma recebendo um aflito Rio Ave. Já o FC Porto abre as portas do Dragão ao Sp. Braga, num duelo entre terceiro e quarto classificados, respectivamente, separados que estão por apenas dois pontos.

Aqui encontra a jornada completa da I Liga e os horários das transmissões televisivas, enquanto aqui descobre a mesma informação mas da II Liga, onde o jogo mais palpitante é a deslocação do líder AVS ao terreno do Tondela.

No futebol nacional, nota ainda para o sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal, onde estão presentes Sporting, Benfica, FC Porto, Gil Vicente, Vitória, Vizela, União de Leiria e Santa Clara e que se vai realizar na manhã de segunda-feira.

No futebol internacional, domingo é dia de final da Supertaça de Espanha, a jogar-se na Arábia Saudita e com os protagonistas mais desejados: Real Madrid e Barcelona. Já nos principais campeonatos europeus, não havendo um grande jogo a destacar, há alguns que prometem ser interessantes, como um Manchester United-Tottenham ou um Milan-Roma, ambos no domingo. Para além disso, está de regresso a Liga alemã, depois da tradicional pausa de Inverno.

Destaque ainda para o arranque da Taça das Nações Africanas (CAN), no sábado, e com a presença de alguns portugueses. Rui Vitória é o seleccionador do Egipto, José Peseiro da Nigéria e Pedro Gonçalves de Angola. Para além disso, estarão a competir vários jogadores que actuam na Liga portuguesa e também diversos futebolistas que jogam nos mais importantes clubes mundiais.

À margem do futebol, prossegue o Europeu de andebol. Portugal já se estreou e com uma vitória sobre a Grécia, seguindo-se o embate com a República Checa, já neste sábado.

O fim-de-semana traz também ciclismo, neste caso de pista. Nos Países Baixos decorre até domingo o Europeu, com Portugal a já ter conseguido uma medalha – Iuri leitão sagrou-se campeão europeu na disciplina de scratch. Neste sábado, para além de Rui Oliveira (omnium), correm Daniela Campos, nos pontos, e Maria Martins na eliminação, prova em que conquistou o bronze nos Europeus de 2020.

Nas quatro rodas, prossegue o Dakar, na Arábia Saudita, com vários portugueses ainda em prova, caindo o destaque para a competição de SVV, na qual João Ferreira está entre os primeiros.

Por fim, nota para o início, na madrugada deste sábado, do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada e em que Novak Djokovic surge como grande favorito – o tenista sérvio não perde nesta competição desde 2018.

