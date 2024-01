MARO desafia Billie Eilish para um dueto depois de troca de elogios

Estará a caminho um dueto entre a portuguesa MARO e a cantora Billie Eilish? A artista partilhou no Instagram um vídeo onde a norte-americana elogia uma das suas músicas como “uma das canções de minha vida” e desafiou: “Vamos a uma colaboração?”. Na publicação, multiplicam-se centenas de mensagens de parabéns à cantora que representou Portugal no Festival da Eurovisão em 2022, com Saudade, Saudade.

O namoro entre MARO e Billie Eilish continua. Quando a portuguesa, cujo nome civil é Mariana Secca, participou no formato de concerto Tiny Desk da rádio norte-americana NPR, Billie Eilish comentou o vídeo com um elogio: “Que voz”.

Agora, no podcast Awards Chatter, onde a cantora e o irmão Finneas falam sobre What was I made for? ─ música do filme Barbie nomeada para um Óscar ─ foi lhe pedido que revelasse qual é “a canção da sua vida”. Billie Eilish não hesitou e elegeu We’ve been loving in silence de MARO. “A banda sonora da minha vida durante momentos difíceis”, determinou Eilish.

E foi mais longe nos elogios: “Ela é inacreditável. Nem consigo ouvir essa canção, destrói-me a alma”. O irmão completa também elogiando a voz da portuguesa MARO. A canção em questão foi escrita por MARO e por John Blanda, contando com a participação do cantor Salvador Sobral no videoclip​e, que acumula mais de um milhão de visualizações no YouTube.

O podcast foi publicado no início desta semana e MARO não tardou a reagir publicando um excerto do vídeo. “As palavras mais queridas da mais fixe de todas”, escreveu, propondo depois uma colaboração entre ambas.

Nos comentários, vários artistas portugueses deixam elogios. “Como a compreendo”, escreve Dino D’Santiago. E Mimicat, vencedora do Festival da Canção de 2023, já prevê como será a colaboração de MARO e Billie Eilish. “Que lindo que vai ser”, celebra. Um fã não resiste a dizer que ainda gosta “mais de Billie Eilish agora” depois de esta cantora também ser apaixonada pela voz de Maro.

Agora falta saber a resposta de Billie Eilish ao desafio deixado por MARO. Para já a artista de Happier than ever não publicou nada nas redes sociais sobre o tema, mas o dueto pode vir a caminho.