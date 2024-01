Em família, entre corpos reais, tosquias e um mundo de ilusões

EXPOSIÇÃO

Bodies - Corpos Humanos Reais

13 de Janeiro a 6 de Abril

Depois de ter espalhado a magia na Alfândega do Porto, no final do ano passado, chega a Lisboa a exposição internacional que tem o carimbo de “número um do mundo” no que toca a desvendar os segredos da anatomia humana.

Com oito corpos reais, mais de uma centena de órgãos e suportes audiovisuais, e uma forte componente científica e didáctica, dá a conhecer detalhadamente os vários sistemas do corpo humano (nervoso, muscular, esquelético, digestivo, reprodutivo e circulatório) através de órgãos “cuidadosamente preservados por plastinação (um processo tecnológico de preservação de materiais biológicos)”, refere a nota de imprensa.

Para ver no Centro Comercial Alvaláxia, no Estádio José Alvalade, todos os dias, das 10h às 19h. A entrada custa 10€ (8€ para crianças dos cinco aos 12 anos e seniores; grátis até aos quatro anos).

TEATRO

A Quinta dos Animais

10 a 21 de Janeiro

A fábula de George Orwell, em que os animais se revoltam contra os humanos devido aos maus-tratos, ganha outros contornos nesta adaptação dirigida por Tónan Quito.

A ideia é impelir as crianças a imaginarem que são elas que se tornam donas da “quinta”. Pelo caminho, são levadas a questionar temas como autoridade, hierarquia ou organização social.

Um convite à reflexão sobre o modo como nos relacionamos com o outro e a resposta à pergunta “Afinal quem manda aqui?”. A interpretação está nas mãos de Cláudia Gaiolas.

Apontada a maiores de dez anos, está em cena no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), com sessões para famílias aos sábados (16h30) e domingos (11h30 e 16h30), a custar 3€ (criança) e 7€ (adulto). As portas estão abertas também para escolas, de quarta a sexta (1€ a 3€).

Foto A Quinta dos Animais DR

O Mundo Mágico de Jack

21 de Outubro a 24 de Março

O conto João e o Pé de Feijão – publicado pela primeira vez em 1807, em Londres, por Benjamin Tabart – serve de pano de fundo à peça musical do TIL - Teatro Infantil de Lisboa.

Com encenação de Fernando Gomes e música de Quim Tó, fala sobre “a importância da coragem e da determinação diante dos desafios na passagem da infância para a maturidade”, revela a sinopse. A aventura começa quando o jovem Jack troca a sua vaca leiteira por feijões mágicos…

Em cena no Teatro Armando Cortez (Lisboa), com sessões ao sábado e domingo, às 15h (durante a semana, para escolas, mediante marcação) e bilhetes de 12€ a 15€.

Foto O Mundo Mágico de Jack DR/TIL

Embarcação do Inferno

15 a 26 de Janeiro

A Escola da Noite e o Cendrev - Centro Dramático de Évora voltam a juntar-se para levar a palco uma versão da peça Auto da Barca do Inferno, a famosa tragicomédia alegórica que Gil Vicente assinou no início do século XVI.

Estreada em 2016, embarcou numa extensa digressão que a levou a salas de todo o país. Com encenação de António Augusto Barros e José Russo, torna a subir ao palco do Teatro Garcia de Resende (Évora), para uma temporada feita de sessões para escolas (dias úteis, às 11h e às 15h, mediante marcação) e para o público geral (dia 20, às 19h). A entrada custa 8€.

MÚSICA

Eça É Que É Eça

13 de Janeiro

Concebida por Mário João Alves, em colaboração com a companhia Ópera Isto, eis a história da criação de uma ópera chamada As Imperatrizes Felizes do Reino dos Três Narizes. Vem inspirada numa personagem de Eça de Queiroz e na melomania do escritor português, tido como “grande admirador das operetas de Offenbach”.

Sábado, às 16h, na Casa da Música do Porto, com bilhetes a 8€.

CINECONCERTO

E.T. - O Extraterrestre

11 a 13 de Janeiro

Sob a direcção do maestro Anthony Gabriele, a Orquestra Gulbenkian interpreta a banda sonora composta por John Williams para acompanhar o clássico de ficção científica que Steven Spielberg realizou em 1982 – e com o qual arrecadou quatro Óscares, dos nove para que estava nomeado.

Uma viagem a “uma das mais cúmplices relações entre cinema e música alguma vez experimentadas”, nota a folha de sala, centrada na inesquecível história da amizade entre um extraterrestre, deixado por engano na Terra, e o pequeno Elliot, que o esconde e protege dos adultos.

Na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), com sessões quinta e sexta, às 20h, e sábado, às 19h. Bilhetes de 40€ a 55€.

CONFERÊNCIA

Para Que Serve a Cultura?

13 de Janeiro

José Maria Vieira Mendes (Teatro Praga) modera uma miniconferência para crianças que pretende introduzir “o pensamento, a filosofia e a ideia de pergunta ou questionamento às gerações mais novas, de uma forma lúdica e descomplexada”, revela a sinopse, mais concretamente no que respeita à cultura.

Destinada a maiores de nove anos, acontece no Theatro Circo de Braga, sábado, às 15h. A entrada custa 2,50€.

DANÇA

Galochas

14 de Janeiro

As bailarinas Martina Griewank Ambrózio e Clémence Peytoureau dão vida (e pés) a esta viagem ao mundo das botas. Com o movimento a “falar” por si e cada passo a desbravar novos mundos, a ideia é mostrar que as galochas são muito mais do que um simples calçado.

Para ver domingo, às 11h e às 16h, no Teatro Aveirense, à boleia do programa Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024. Bilhetes a 3€.

Foto Galochas Ricardo Ambrózio

OFICINAS

Da Ovelha ao Tecido

14 de Janeiro

Dinamizada pelo Serviço Educativo da Fundação de Serralves (Porto), uma oficina para famílias que dá a conhecer as linhas que vão da tosquia das ovelhas de raça Bordaleira de Entre Douro Minho à transformação da lã em fio e tecido.

Domingo, das 15h às 17h, com um custo de 11€ (50% de desconto para menores de 18 anos e seniores; grátis até aos 12 anos).

VISITAS

3D Fun Art Museum

Em permanência

Com o conceito já testado (e aprovado) no Funchal, em Lisboa e em Portimão, é a vez de o Porto entrar no mapa do museu da diversão em 3D.

Inaugurado em Dezembro passado na porta 712 da Rua Faria Guimarães, um espaço onde não é proibido fotografar – é, aliás, mais do que encorajado. Na boca de um tubarão ou na asa de um avião, a desafiar a gravidade ou a surfar uma boa onda, a interagir com dinossauros e obras de arte ou a manipular ilusões, os visitantes entram em cenários diversos (cerca de 40) e saem de lá não só com memórias capazes de enganar o olhar mais distraído como com fotografias de inegável potencial “instagramável”.

Aberto todos os dias, entre as 10h e as 19h. O preço dos bilhetes é de 9€ (crianças dos cinco aos 12 anos) e 13€ (adulto), havendo lugar a descontos para famílias e grupos. A entrada é gratuita para menores de quatro anos.