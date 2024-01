Rente ao Gerês, um refúgio de granito onde o tempo abocanha

Trilhos, casas de pedra e vistas de postal fazem de Brufe destino de eleição. No Leiras do Tempo Cottages, recupera-se energias à mesa d’O Abocanhado e nas seis unidades de alojamento.

Quando se ruma a Brufe, aldeia do concelho de Terras de Bouro, na zona limítrofe do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a motivação pode muito bem ser esta: garantir um lugar à mesa d’O Abocanhado, de preferência antes de a noite cair, para apreciar a vista sobre o vale do rio Homem. Esse quadro campestre, calmante instantâneo, é um dos trunfos do restaurante que Helena Ramos e Henrique Marques criaram, naquele lugar, há mais de 20 anos. O casal, residente no Porto, tinha ali uma casa de férias, o seu refúgio de montanha, e percebeu que havia muitos visitantes, mas faltava onde comer. Decidiu então avançar com o negócio, que se destacou desde logo pela localização, num edifício construído como mais um socalco na vertente da serra Amarela, a cerca de 800 metros de altitude.