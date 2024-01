O líder do Chega mostra-se tentado em alargar para a bancada do PSD a sua base de recrutamento de deputados. Oportunismo de André Ventura ou um risco para Luís Montenegro? Neste Soundbite há espaço para a análise.

