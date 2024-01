O que faltou no Congresso do PS e a crise no jornalismo

Hoje é dia de fazer uma análise ao 24° congresso do PS que foi muito marcado pelos discursos de António Costa - o último de Costa -, e em especial o segundo Pedro Nuno Santos.

Além deste congresso, há também o do Chega, neste fim-de-semana. Curiosamente, no último dia do congresso do PS, André Ventura escolheu anunciar a candidatura à liderança do partido, quiçá numa tentativa de tirar palco e tempo de antena ao PS. Na mesma lógica, o PSD, o CDS e o PPM fizeram questão de apresentar formalmente a nova Aliança Democrática horas depois da reunião de socialistas.

