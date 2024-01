Falta de transporte e missão parlamentar justificam participação remota dos deputados

Os deputados que tenham dificuldades de transporte, decorrentes de mau tempo, que estejam em missão parlamentar no estrangeiro ou em cerimónias oficiais no seu círculo eleitoral podem pedir, com antecedência, para assistir à distância aos trabalhos parlamentares. As regras específicas para o fazer constam de um projecto de deliberação, que será aprovado em plenário na tarde desta quinta-feira, e que fará parte do regimento da Assembleia da República (AR).

