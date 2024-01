Qualidade do ar na Avenida da Liberdade piorou em 2023. Porto e Braga melhoraram

Zero pede urgência para travar poluição. Moedas disse, há três semanas, que havia “boas notícias”. Medições na Praça Sá Carneiro, no Porto, e Frei Bartolomeu Mártires, em Braga, revelam melhoria.

A qualidade do ar da Avenida da Liberdade, em Lisboa, voltou a piorar em 2023, apresentando valores de concentração de dióxido do azoto (NO2) que ultrapassam em cerca de 16% o valor-limite anual permitido pela legislação nacional e comunitária. Os dados fazem parte de um relatório com os valores preliminares relativos ao ano passado analisados pela associação ambientalista Zero, divulgados esta quinta-feira, e no qual se refere, por contraste, uma “melhoria considerável” nas estações Praça Sá Carneiro, no Porto, e Frei Bartolomeu Mártires, em Braga.