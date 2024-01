O presidente da Medway, Carlos Vasconcelos, diz que “em Portugal anunciam-se objectivos com grandes declarações de amor à ferrovia e depois tomam-se medidas que prejudicam a ferrovia e beneficiam a rodovia”. O administrador acusa o Estado de ser "esquizofrénico" porque, por um lado está a investir milhões na renovação da infra-estrutura e, por outro lado, aumenta as portagens aos operadores ferroviários enquanto as reduz para os rodoviários.

“A maior parte da rede rodoviária não tem qualquer portagem para a carga, mas em toda a rede ferroviária existe uma taxa de utilização imputada directamente aos operadores. Os operadores ferroviários suportam a quase totalidade dos custos de manutenção da infra-estrutura, mas os operadores rodoviários não. A rodovia recebe subsídios para a renovação da sua frota, mas a ferrovia não”. Carlos Vasconcelos recordou ainda que “a rodovia recebeu compensações pelo aumento dos custos dos combustíveis em 2022 e 2023 e a ferrovia nem um cêntimo”.

Tudo isto, diz, representa “um manifesto caso de concorrência desleal da rodovia”, agravada pelo facto de se terem reduzido as portagens em várias auto-estradas, mas terem-se aumentado as portagens ferroviárias em 21% e 23%, respectivamente, para a tracção eléctrica e tracção diesel. Com o aumento de 8% previsto para 2025, a taxa de utilização da infra-estrutura para os comboios aumenta 32% em dois anos “ao mesmo tempo que fica mais barato transportar mercadorias por estrada”.

Foto

“Somos um país verdadeiramente esquizofrénico em termos ferroviários”, conclui. Até porque estas medidas contrariam o objectivo de Portugal e da União Europeia de reduzirem emissões de CO2 nos transportes e na logística, o que, na prática, significa ter menos camiões nas estradas e mais comboios nos carris (na Europa um comboio substitui, em média, 40 camiões).

“Esta é a flagrante contradição entre os discursos e a realidade das decisões. Podemos chegar ao extremo de ter uma excelente rede ferroviária onde não circularão quaisquer comboios de mercadorias, face à gritante discriminação de medidas que apoiam a rodovia e penalizam a ferrovia”, completa.

Carlos Vasconcelos lançou estes recados na cerimónia de apresentação das primeiras quatro (de um total de 16) locomotivas que a Medway adjudicou à Stadler. Dois anos depois de assinado o contrato, estas máquinas já foram entregues, seguindo-se agora uma por mês até ao fim do ano. Um prazo que faz inveja à CP, que, por estar amarrada às regras da contratação pública, tarda muitos mais anos a poder comprar comboios.

Cumprindo a tradição, as novas locomotivas serão baptizadas com nomes de filhas e netas de trabalhadores da empresa. Sendo interoperáveis, estas máquinas poderão circular em Portugal e Espanha, mas será no país vizinho que estas quatro irão operar para responder ao crescente aumento da procura, que representa já 13% da carga transportada da Medway. Portugal é responsável por 77% e o tráfego transfronteiriço por 10%.

A compra das 16 locomotivas e 113 vagões representa um investimento de 90 milhões de euros, a que se soma um outro investimento de 80 milhões, em curso, no terminal logístico do Lousado (Vila Nova de Famalicão). Um outro projecto é a instalação de uma unidade de fabrico de vagões e de um complexo oficinal para a manutenção e reparação de material circulante que representa um investimento de 70 milhões de euros.

Foto

Foto

Resultados negativos porque "confiámos no Governo"

Durante a cerimónia, que contou com a presença do embaixador suíço em Portugal, Denis Knobel (a Medway pertence ao grupo suíço MSC e a empresa fabricante das locomotivas é a suíça Stadler), Carlos Vasconcelos disse que pretende tornar-se o maior operador ibérico no transporte ferroviário de mercadorias (estão em curso negociações para a compra da Renfe Mercancias que está em processo de privatização) e anunciou para 2025 a expansão das operações para França.

Questionado pelo PÚBLICO, à margem do evento, sobre os resultados líquidos da Medway este ano, o administrador não adiantou números, mas referiu que “são bastante negativos, porque confiámos no Governo”. E explicou que, por ter havido uma resolução do Conselho de Ministros que prometeu compensar os transportadores rodoviários e ferroviários pelos aumentos dos custos energéticos (electricidade e diesel), decidiu não repercutir esses aumentos aos clientes. “Sucede que o Governo não entregou, até hoje, as referidas compensações, pelo que acabámos por sofrer as consequências da nossa confiança, suportando o agravamento desses custos”.

Após o Conselho de Ministros que deliberou essas compensações, o ministro da Economia, Costa e Silva, disse que “é muito importante manter este sector [ferroviário] competitivo”.