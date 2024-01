Número de beneficiários do apoio à renda sobe 27%, mas dotação orçamental mantém-se

As cerca de 50 mil famílias que até agora estavam excluídas do apoio extraordinário à renda, por apresentarem taxas de esforço superiores a 100% com o pagamento das rendas, já receberam o apoio a que têm direito. Com estas, o número de agregados que são abrangidos por esta medida sobe agora para perto de 237 mil, um aumento de quase 30% em relação ao número que era contabilizado no ano passado. A dotação orçamental do programa não vai, contudo, ser reforçada.

