Bluey. Os pais gostam mais deste desenho animado do que os filhos? #ComoAssim

A série australiana Bluey, transmitida em Portugal pela Disney, tem sido um fenómeno de popularidade nos últimos anos. Fazem-se festas de anos temáticas, há livros a esgotar e brinquedos da Bluey em todas as lojas.

Mas esta não é só mais uma história sobre um desenho animado popular entre crianças. É mais do que isso.

Bluey é um fenómeno nas redes sociais — entre adultos. No Tiktok, a hashtag tem 8,8 mil milhões de visualizações. No Reddit, mais de 158 mil pessoas discutem diariamente episódios dirigidos a crianças do pré-escolar. E a série parece não sair dos tops do serviço de streaming Disney Plus.

A série australiana é aplaudida também pela crítica. Foi galardoada com um Emmy e um Bafta e o episódio Sleepytime foi considerado, pelo New York Times, como um dos melhores episódios de televisão de 2020. O mesmo episódio chegou mesmo a estar em oitavo lugar na lista de episódios de televisão mais bem cotados de sempre, no IMDB.

Mas... Como Assim? Como é que uma família de cães australiana é tão popular entre adultos, e até entre pessoas que não têm filhos?

Na véspera da estreia de dez novos episódios de Bluey no Disney Plus, em inglês, procuramos perceber o que é que esta série tem de tão especial.

Neste episódio extra de #ComoAssim, conversamos com pais que, sem querer, se tornaram fãs de Bluey — Tiago Amorim, mais conhecido como "Chefe Jamon" e Sara Marques, jornalista e gestora de redes sociais. Ouvimos também alguém que conhece a série por dentro: Afonso Lagarto, o actor que dá voz ao pai de Bluey, Bandit.

