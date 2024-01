Que soluções para a crise dos media?

Os trabalhadores da Global Media cumprem nesta quarta-feira uma paralisação que une as várias marcas do grupo. Em causa está a falha no pagamento de salários e do subsídio de Natal, o despedimento dos trabalhadores externos que colaboravam nas edições e a ameaça de despedimento de duas centenas de funcionários do grupo, muitos deles jornalistas. Neste P24 ouvimos o professor universitário Alberto Arons de Carvalho, secretário de Estado da Comunicação Social entre 1995 e 2002.

