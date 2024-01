Diário de Notícias, uma sugestão

Guilherme de Oliveira Martins, administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, no Diário de Notícias de 9 de Janeiro, tece algumas considerações acerca do DN e da importância da leitura em geral, com as quais é impossível não estar mais de acordo. Especialmente quando diz: “Invocar a importância da história e da continuidade de uma instituição como o Diário de Notícias não tem... que ver com argumentos nostálgicos, mas como a exigência cívica e pedagógica de uma sociedade civil activa.” Considerando o meritório trabalho e intervenção cívica da fundação em múltiplos aspectos da cultura no nosso país, não poderia a fundação considerar tornar-se proprietária do DN, e assim assegurar a continuação, nas palavras do autor, de um “jornal livre, aberto e interventivo, com profissionais dignificados, como parte integrante da civilização”? Aqui fica a sugestão. O DN merece sobreviver para enriquecimento de todos nós.

Ronald Silley, Canadá

O povo do Norte e o JN

Fernando Alves (F.A.) deu uma extensa e amargurada entrevista a este jornal explicando as razões de ter antecipado a sua reforma: a Global Media Group está a levar ao desmantelamento vários jornais, de entre os quais o JN e o DN, assim como a TSF, da qual F.A. foi um dos fundadores.

Não sou leitora de nenhum dos jornais referidos, nem ouvinte habitual da TSF. Os meus filhos, sim. Eu habituei-me à Antena 1 para evitar a publicidade. Mas tenho acompanhado a angústia e a luta dos trabalhadores do JN, “desterrados” para longe das suas antigas instalações, no centro da Invicta, a dois passos da Câmara do Porto, e levados para outras instalações exíguas.

E o povo do Norte, mormente o do Porto, tão “bairrista”, não faz nada, não se solidariza com os jornalistas do “seu” jornal? Correm pelo país, fazem excursões ao estrangeiro para verem o FCP jogar, e não se mobilizam para salvar um jornal centenário?

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Jornais: não ler sem pagar

Várias são as ideias para tentar salvar os jornais. Nacionalizar, ou seja, ficar tudo do Estado, mas se um dia aparecer um governo de extrema-direita... Nesse cenário, privatizaria de imediato, mas até lá teríamos preços controlados e acessíveis. E imprensa livre. O Estado pode gerar receitas aos jornais, colocando anúncios. Também pode não cobrar impostos aos jornais. E, porque não, pedir a tantos e tantos leitores que não roubem notícias dos jornais, que as paguem. Se todos pagarmos, ficaria muito em conta. Manter um jornal com bons artigos custa dinheiro. Se para ler esses artigos não se paga, está-se a contribuir para que o jornal não subsista. É porreiro, é fixe, e sobretudo é de borla. Mas assim os jornais vão acabando . Pelo que quem lê artigos de jornais sem os pagar, seja onde possa ser, estará a contribuir para que os jornais acabem por fechar, de vez.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

PSD: um clube de tias e tios?

A má moeda expulsa a boa moeda, dizia Cavaco nos tempos em que o PSD se sentava à mesa com o poder. Muitos anos passaram e, a avaliar pelas notícias que chegam, o PSD parece estar transformado numa espécie de clube de tias e tios, de Lisboa e do Porto, que se reúnem de vez em quando para recordar os bons velhos tempos, reencontrar amigos de antanho e relembrar amizades e aventuras ultrapassadas, enquanto lamentam que esses tempos tenham passado, mas sempre na fé de um retorno breve. Porém, na política como na economia, nunca ganha a moeda má e só quando moedas boas fazem o seu caminho e se impõem se começam a ver resultados na confiança dos povos e da economia. Estarei enganado?

Jorge Mónica, Parede