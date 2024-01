Villas-Boas apresenta candidatura à presidência do FC Porto na quarta-feira

André Villas-Boas vai apresentar a sua candidatura à presidência do FC Porto na próxima quarta-feira, às 19h00, na Alfândega do Porto, confirmou à agência Lusa fonte da candidatura do treinador de futebol.

O antigo técnico dos "dragões", de 46 anos, apresenta-se às eleições do clube portuense, que devem ser marcadas para Abril de 2024. Nuno Lobo, que concorreu ao último acto eleitoral, era até agora o único candidato.

Pinto da Costa, de 86 anos, é presidente do FC Porto desde 23 de Abril de 1982, depois de já ter sido dirigente em várias modalidades, não tendo ainda confirmado a recandidatura ao cargo.