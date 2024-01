Elias avança para os quartos-de-final e regressa ao top 300

João Sousa também se qualificou no Indoor Oeiras Open II. Nuno Borges e Gonçalo Oliveira eliminados no outro lado do mundo.

Pela segunda semana consecutiva, João Sousa e Gastão Elias qualificaram-se para os quartos-de-final de um torneio do ATP Challenger Tour. Os dois tenistas, que já estiveram mais bem classificados no ranking mundial, somaram a segunda vitória no Indoor Oeiras Open II e garantiram a subida de mais uns degraus na hierarquia mundial, com Elias a assegurar mesmo o regresso ao top 300.

Mas foram necessárias duas horas e meia para o tenista nascido na Lourinhã há 33 anos - e actual 304.º ATP - se superiorizar ao norte-americano de 19 anos Ethan Quinn (343.º), actual campeão universitário dos EUA. No set decisivo, Elias teve de recuperar de 1-3 para vencer, por 3-6, 7-5 e 6-4. “Foi um jogo complicado, com um adversário um pouco aleatório em termos de táctica, que optou por jogar de uma forma muito agressiva, o que tornou difícil arranjar soluções. Além disso, é um jogador com muita potência, joga muito bem à rede, subiu muitas vezes, serviu muito bem e tudo isso fez com que fosse bastante difícil, mas fico feliz por ter conseguido fazer uns breaks em momentos importantes, que foi o que fez a diferença”, explicou Elias.

O quinto melhor português no ranking terá como próximo adversário o francês Valentin Royer (258.º), vencedor, por 6-3, 6-2, do polaco Maks Kasnikowski (279.º) - que, no domingo, derrotou Elias na final do ATP Challenger 50, no Jamor.

De seguida, João Sousa (244.º) recuperou da melhor forma da desgastante batalha de três horas da véspera e, embora ainda medicado, afastou o italiano Lorenzo Giustino (288.º), por 6-3, 6-1, em 1h06m. “Estou contente pela vitória, mas ainda mais contente por ter vindo completamente diferente de um dia exigente, e ter dado uma melhor réplica. Servi muito bem, o que me deu confiança do fundo do court e, a partir do break que lhe fiz no segundo set, ele baixou um pouco os braços e eu soube mentalmente gerir essa vantagem”, resumiu o vimaranense de 34 anos, que saiu do court com oito ases e sem enfrentar break-points.

Nos “quartos”, Sousa defronta o norte-americano de 20 anos Martin Damm (255.º), autor de 23 ases na vitória sobre o britânico Paul Jubb (648.º), por 6-2, 3-6 e 7-5.

Em Melbourne, Gonçalo Oliveira (221.º) não passou a ronda inicial do qualifying do Open da Austrália, ao qual regressou seis anos depois. O tenista portuense teve várias oportunidades para equilibrar o embate com o boliviano Hugo Déllien (109.º), mas só concretizou um dos sete break-points e acabou por ceder, por 6-4, 6-2. Assim, a representação portuguesa no primeiro torneio do Grand Slam de 2024 fica reduzida a Nuno Borges, em singulares e pares, e a Francisco Cabral, só em pares.

Em Auckland, Borges foi eliminado na segunda ronda do ASB Classic, ao perder com o francês de 19 anos, Arthur Fils (35.º), em menos de uma hora, com os parciais de 6-2, 6-0.

Gastão Elias afastou o norte-americano Ethan Quinn