PCP admite nacionalização do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias

Apesar de o PCP considerar a crise da Global Media um “escândalo” que exige a “intervenção do Governo”, a sua posição não se relaciona com ela. O BE quer assinaturas grátis de jornais para os jovens.

O PCP admite a nacionalização do Diário de Notícias (DN) e do Jornal de Notícias (JN). No seu programa eleitoral, os comunistas defenderão a “criação ou retoma do controlo público de um jornal diário” e tendo em conta que dos actuais jornais de circulação nacional só o DN e o JN foram detidos pelo Estado, o PCP admite a sua nacionalização. Apesar de o PCP considerar a actual crise do Global Media (detentora dos títulos) um “escândalo” que exige a “intervenção do Governo”, garantem que a sua proposta não se relaciona com tal realidade.