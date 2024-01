A Parceria Estratégica União Europeia-Brasil em 2024: o fim da animação suspensa

Volvido um ano após a tomada de posse do Presidente Lula da Silva, que se comprometeu com a restauração do protagonismo internacional do Brasil, importa revisitar a Parceria Estratégica União Europeia-Brasil, cujos desenvolvimentos acompanhamos no âmbito do Módulo Jean Monnet EULUSO (European Union Relations with the Lusophone World), financiado pela Comissão Europeia. No plano político-diplomático, essa parceria, estabelecida em 2007, traduziu uma disposição convergente da UE e do Brasil para se afirmarem como actores políticos e de segurança, a nível global. Além disso, criou uma plataforma favorável ao reforço do diálogo e acções de interesse comum em diversos domínios, tais como ciência e inovação, promoção dos direitos humanos, e segurança e paz. Igualmente importante, outorgou ao Brasil um estatuto diferenciado no contexto internacional e regional, porquanto é o único país lusófono do mundo e o único Estado da América do Sul com o qual a UE firmou uma parceria estratégica.

Entre 2007 e 2014, realizaram-se sete Cimeiras UE-Brasil e foi aprovado um Plano de Acção Conjunto, sob a alçada do qual foram lançados 30 diálogos sectoriais em diferentes áreas (p. ex., promoção do multilateralismo, defesa da democracia e direitos humanos, desenvolvimento sustentável, cooperação em matérias ambientais/energéticas, e desafios de segurança global). Após esse percurso auspicioso, a Parceria Estratégia entrou numa fase de inércia. Desde Fevereiro de 2014, altura em que teve lugar a 7.ª Cimeira UE-Brasil em Bruxelas, não mais se realizou uma reunião de alto nível, nem voltou a ser aprovado um novo Plano de Acção Conjunto, para além do primeiro cobrindo o período 2012-2014.

Tal como já escrevi (European Union-Brazil Relations: A Strategic Partnership in Suspended Animation, in Laura C. Ferreira-Pereira e Michael Smith (Eds), The European Union’s Strategic Partnerships: Global Diplomacy in a Contested World, Londres, Palgrave Macmillan, 2021, pp. 151-175), o historial de crises que a UE acumulou desde 2008, bem como a crise política, económica e social que assolou o Brasil a partir de 2015, contribuíram para uma animação suspensa na relação entre os dois actores. A multifacetada crise brasileira, que levou o Financial Times (Julho de 2015) a comparar o país a “um filme de terror, sem fim à vista”, teve implicações no quadro da sua política externa. Assistiu-se a um gradual apagamento do Brasil na arena internacional, para o qual também contribuiu um continuado desinvestimento político-diplomático no relacionamento com a UE.

Desenvolvimentos resultantes da crise pandémica, do regresso da guerra na Europa e da mudança na liderança política brasileira poderão criar uma conjuntura favorável à revitalização da Parceria Estratégica UE-Brasil durante 2024. Sob o impacto da crise pandémica, em finais de 2021, a UE apresentou a Global Gateway, uma estratégia de conectividade concebida para conter ou, pelo menos, contrabalançar o predomínio (económico, comercial e geopolítico) da China no “Sul Global”, alcançado sob o impulso da “Iniciativa Faixa e Rota”. No âmbito da Global Gateway, a UE revelou interesse em aumentar os investimentos no Brasil para apoiar as transições verdes e digitais; e estabelecer uma aliança digital com os países da América Latina, no seguimento da instalação, em Agosto de 2021, do EllaLink (cabo submarino de fibra óptica), que liga Sines e Fortaleza.

Sob o pano de fundo da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, a UE aprovou a “Bússola Estratégica para a Segurança e a Defesa”, contendo um plano de acção para reforçar a sua Política Comum de Segurança e Defesa até 2030. É certo que o documento não faz uma referência ao Brasil. Porém, veicula uma vontade política da UE com implicações directas para este país, quando sublinha a necessidade de aprofundar a parceria com a América Latina, no sentido de se “fazer mais, a nível colectivo” no combate às ameaças híbridas, aos ciberataques e à criminalidade organizada; no diálogo e na acção em matéria de clima e segurança; e, ainda, na promoção da participação dos países da região “nos esforços da UE no domínio da segurança e defesa”. O ambiente internacional marcado pela crescente competição estratégica, ideia recorrente naquele documento, tende a intensificar o interesse da UE na sua parceria com o Brasil, que ganhou maior relevância geopolítica devido à expansão da presença da China na América do Sul. Acresce que a Guerra na Ucrânia, ao perturbar os domínios da segurança alimentar e energética, impele a UE a incrementar a sua cooperação com esta região, com destaque para o Brasil, país com o qual já tem um lastro relacional derivado da Parceria Estratégica.

O interesse europeu no avigoramento da Parceria Estratégica com o Brasil foi explicitamente reconhecido pelo Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, logo após a tomada de posse do Presidente Lula da Silva. Nessa altura, afirmou que era necessário “revitalizar” essa parceria”. Sinalizando maior nível de ambição, em Junho de 2023, na primeira visita realizada por um presidente da Comissão Europeia a Brasília no espaço de uma década, Ursula von der Leyen anunciou o “início de uma nova era nas relações UE-Brasil”, com um investimento de 2 mil milhões de euros no país para financiar a produção de hidrogénio verde, no quadro da Global Gateway.

Da parte da nova liderança política brasileira, surgiram igualmente sinais animadores. Por um lado, a reconstrução do “diálogo altivo e activo” com a UE (vide primeiro discurso de Lula da Silva no Congresso Nacional), assim como o aprofundamento da Parceria Estratégica passaram a integrar as prioridades de política externa. Por outro, o regresso do Brasil à Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), em Janeiro de 2023, e ao diálogo bi-regional UE-CELAC estimulou a reaproximação entre os dois actores.

Face ao exposto, dos dois lados do Atlântico parece, agora, existir uma renovada determinação política no sentido da retoma da rotina (anual) das cimeiras, epicentro do diálogo político ao mais alto nível, com todas as implicações daí decorrentes para o restabelecimento da Parceria Estratégica. Mantendo-se essa determinação, a realização da 8.ª Cimeira UE-Brasil poderá passar de expectativa a realidade, possivelmente, até ao final do ano que agora começa.