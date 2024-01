Um PS com novo look

A avaliar pelos primeiros passos de Pedro Nuno Santos na liderança do PS, o partido ganhou um novo élan, diria que se recauchutou, e o congresso não foi de pesadelo, bem pelo contrário! Foi um virar de página com respeito e consideração pelo presente que se vive mas já a pensar afirmativamente num futuro apostado em mudar os erros do passado recente.

As últimas sondagens apontam para que essa percepção também exista em crescendo no eleitorado, mas os socialistas deverão saber que há que porfiar nesse futuro com propostas concretas nas áreas mais sensíveis, como as que tanta polémica têm gerado na saúde, educação e habitação, protagonizadas pelo outro PS, cuja página está a virar.

O PS, com um novo look, desde já motivado por um líder com um novo estilo, pode aproveitar essa vaga de fundo e refrescar-se, dando outra dinâmica às suas propostas, o que aliás bem precisa. Essa vaga de fundo pode suceder, na medida em que o partido não soçobrou, perante os desnortes no Governo, e a oposição à sua direita já sente que pode perder a 10 de Março. A sua linguagem está a azedar...

Contudo, até Março muita água pode correr "por debaixo da ponte" e até lá cada dia pode trazer novas surpresas capazes de alterar qualquer previsão.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Desiludidos

Como a Fénix, a AD renasce das cinzas. O seu líder aponta a estratégia: receber os desiludidos do PS; uma espécie de partido plano B, um mal menor.

Mas na verdade a AD tem razão para invocar a desilusão como patrona do seu projecto; desde logo, pretendendo apresentar-se como um novo referencial contra os casos e casinhos do Governo anterior, escolhe um líder com telhados de vidro, um deputado cujo escritório de advocacia não abandonou, recebendo entretanto por ajuste directo cerca de quatrocentos mil euros de dinheiros públicos, pagos pelas autarquias de Espinho e Vagos, para além de aparentemente ter contornado a legislação fiscal, considerando que restaurar uma casa era o mesmo que a demolir e fazer de novo totalmente diferente.

Desilusão quando precisa de ir buscar um CDS moribundo e o marialvismo requentado do dirigente do PPM, titular de 260 votos nas últimas eleições. Pelo menos como sigla eleitoral, AD – Associação de Desiludidos, é uma proposta honesta: o conteúdo corresponde ao rótulo da embalagem.

José Cavalheiro, Matosinhos

Piratas à solta



Não que me admire, mas orgulho-me da posição que o PÚBLICO tem tomado na defesa de órgãos de comunicação social que, à partida, são seus concorrentes directos. É mais do que provável que este jornal, em termos imediatos, e puramente financeiros, pudesse vir a lucrar com o desaparecimento de alguns dos títulos detidos pela Global Media, pelo que a sua postura é uma lição para todos quantos só percebem a ganância.<_o3a_p>

Não falando dos outros órgãos afectados, quem, entre nós, portugueses de boa-fé, não se sente diminuído por deixar de contar com a presença do JN, do DN e da TSF? Pois, se a única salvação destas entidades fulcrais para todos é ir o Estado socorrê-las, de que se está à espera? Da anuência dos liberais? Deixemo-los pregar no deserto que merecem, repetindo ad nauseam que o Estado só atrapalha, e que os privados, munidos da sua infinita eficiência, resolvem tudo através de um mercado “santificado”. Estou de alma e coração com o apelo/exigência de Ana Sá Lopes, na sua Anacrónica de domingo: nacionalizemos já aqueles órgãos de comunicação social! E se os liberais quiserem ir queixar-se a Bruxelas ou ao diabo, lembremos-lhes que andam cheios de sorte por não lhes movermos nenhuma acção judicial pelo que andam a fazer.



José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Primeira página do PÚBLICO

O PÚBLICO está de parabéns pela primeira página dedicada ao radialista e um dos fundadores da TSF, Fernando Alves, abraçando a crise da Global Media. Se Fernando Alves é considerado um mestre, o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias merecem imenso respeito pelo historial de jornalismo em Portugal. Custa assistir à agonia do velhinho JN. Do Porto para Portugal, faz parte da vida informativa e formativa. Foi bonito ver a nobre atitude do PÚBLICO em homenagear um baluarte da informação. Nesta difícil etapa da imprensa escrita recordo Belmiro de Azevedo e o seu filho Paulo Azevedo. Se um fundou o PÚBLICO, o outro alicerça e desbrava caminhos. Viva a imprensa escrita.

Ademar Costa, Póvoa e Varzim

