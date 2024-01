Trump luta pela imunidade e ameaça processar Joe Biden

Um tribunal de Washington colocou em causa as alegações de Donald Trump de que está imune a acusações criminais por tentar anular as eleições de 2020. Ao mesmo tempo, o ex-Presidente dos EUA alertou na terça-feira que poderia processar Joe Biden se regressar à Casa Branca.

A equipa jurídica de Donald Trump tentou convencer um painel de três juízes de que os antigos Presidentes não devem ser processados por acções que tomaram no exercício do cargo. Trump deverá ser julgado em Março por acusações federais de subversão eleitoral. Os juízes reagiram com cepticismo a esse argumento.

"Está a dizer que um Presidente pode vender perdões, pode vender segredos militares, pode dizer a uma força militar para assassinar um rival político?", perguntou a juíza Florence Pan ao advogado de Trump, D. John Sauer. Sauer respondeu, explicando que um antigo Presidente só pode ser acusado de tal conduta se tiver sido objecto de um processo de impugnação pela Câmara dos Representantes e condenado pelo Senado.

Trump não se dirigiu ao tribunal, nem falou aos meios de comunicação social que aguardavam no exterior do tribunal. No entanto, conferenciou em voz baixa com os seus advogados várias vezes durante a audiência. Com o início das primárias republicanas marcado para próxima semana, Trump aproveitou a audiência para afirmar que está a ser vítima de perseguição política.

Num vídeo publicado nas redes sociais antes da audiência, Trump disse que poderia processar o Presidente democrata Joe Biden se ganhar as eleições presidenciais de Novembro. "Se eu não obtiver imunidade, então o corrupto Joe Biden não terá imunidade", disse Trump. "Joe está pronto para ser acusado", ameaçou.

"Caixa de Pandora"

Há muito que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos considera que os Presidentes não podem ser processados durante o exercício das suas funções oficiais. Trump, o primeiro ex-Presidente dos EUA a ser processado criminalmente, enfrenta 91 acusações criminais em quatro casos separados.​

Sauer, o advogado de Trump, disse a um painel de três juízes do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o distrito de Columbia que permitir que a acusação fosse adiante levaria a um ciclo de vinganças após cada eleição e "abriria uma Caixa de Pandora da qual a nação pode nunca se recuperar".

O advogado disse que os Presidentes devem primeiro ser impugnados e removidos do cargo pelo Congresso antes de poderem ser processados. Trump foi alvo de duas impugnações, mas o Senado não o condenou.

Os procuradores dos EUA argumentam que Trump estava a agir como candidato e não como presidente, quando pressionou as autoridades a anular os resultados das eleições e incentivou os seus apoiantes a marchar até ao Capitólio em 6 de Janeiro de 2021.

Ninguém está acima da lei

O caso contra Trump reflecte a natureza sem precedentes dos seus esforços para anular as eleições de 2020 e conceder-lhe imunidade para essas acções “daria aos futuros Presidentes licença para cometer crimes”, disse o procurador James Pearce ao painel. "O Presidente tem um papel constitucional único, mas não está acima da lei", explicou.

O caso é um dos quatro processos criminais que Trump enfrentará este ano ao mesmo tempo que decorre a campanha eleitoral para as eleições que acontecem no dia 5 de Novembro.

O pedido de imunidade de Trump já foi rejeitado pela juíza distrital dos EUA Tanya Chutkan, que está a supervisionar o caso. Mas poderá demorar várias semanas ou meses a ser resolvido em recurso. É quase certo que qualquer decisão do tribunal de recurso será objecto de recurso para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos.