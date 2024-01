Mulher do cantor James Morrison encontrada morta em casa

Gill Catchpole, que estava casada com o cantor James Morrison há 17 anos, foi encontrada morta em casa, na última sexta-feira.

Num comunicado, as autoridades de Gloucestershire, Sudoeste de Inglaterra, informaram que “a polícia foi chamada a Whitminster, em Gloucester, por volta das 9h10 de sexta-feira, 5 de Janeiro, devido a preocupações com o bem-estar de um residente”.

Os agentes que acorreram ao local encontraram uma mulher, de cerca de 40 anos, sem vida, que viria a ser identificada como a mulher de James Morrison, Gill Catchpole, de 45. A polícia acrescentou que “a morte está a ser tratada como não suspeita neste momento”, não adiantando qualquer causa.

Gill Catchpole e James Morrison, catapultado para o sucesso com os hits You give me something e Broken strings, estavam casados desde 2006 e tiveram duas filhas, Elsie e Ada Rose, actualmente com 15 e 5 anos, respectivamente.

No último Verão, a mulher tinha surgido sem aliança e mudado o estado civil nas redes sociais para “solteira”. Também nas redes pediu contactos de casas para arrendar na zona.

A morte de Gill, relataram amigos à imprensa britânica, deixou o cantor, que já teve de lidar com várias perdas (do pai, do irmão, do sobrinho — três mortes em menos de três anos que o levaram a sair de cena por uns tempos), “de rastos”. No entanto, um amigo acrescentou que “ele se está a aguentar pelas filhas”.