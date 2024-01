João Sousa e Gastão Elias avançam no challenger do Jamor

Jaime Faria, adoentado, foi o único que não conseguiu vencer. Francisca Jorge caiu na ronda inicial do qualifying do Open da Austrália.

Uma semana depois, João Sousa e Gastão Elias voltaram a defrontar os mesmos adversários e no mesmo cenário do Complexo de Ténis do Jamor. E o resultado foi o mesmo, com os dois tenistas portugueses a apurarem-se para a segunda ronda do Indoor Oeiras Open II, torneio do ATP Challenger Tour que premeia o vencedor com 75 pontos para o ranking mundial.

Sousa (244.º mundial) foi o primeiro a entrar em acção diante de Samuel Vincent Ruggeri (342.º), mas, ao contrário do que se passou no Indoor Oeiras Open I, o vimaranense precisou de três sets e 2h40m para se impor.

“Foi mais exigente do que na semana passada, o que já estava à espera. Eu também não estive fisicamente no meu melhor, senti-me um pouco doente, aceitei isso e dei o meu melhor para vencer. No terceiro set, estive a servir para 5-2 e, no tie-break, consegui impor a minha experiência nos momentos importantes”, resumiu Sousa, depois de ganhar, por 7-6 (7/5), 3-6 e 7-6 (7/5). O terceiro cabeça de série do torneio terá como adversário outro italiano, Lorenzo Giustino (288.º).

Já o duelo entre Elias (304.º ATP) e o turco Cem Ilkel (266.º) foi semelhante ao de quinta-feira passada, com o tenista luso a vencer novamente sem ceder qualquer break, por 6-2, 6-3. “Ele entrou com um plano de jogo diferente, mais sólido. Eu estava mais preocupado comigo, mas felizmente que já passei por situações parecidas, de jogar uma final no domingo e ter um novo torneio logo na semana seguinte. Temos tendência a baixar animicamente e sabia que podia pesar. O meu foco foi manter a energia o mais alto possível e manter-me o mais consistente possível”, explicou Elias, que vai discutir um lugar nos quartos-de-final com o norte-americano de 19 anos Ethan Quinn (343.º), actual campeão universitário dos EUA.

Afastado ficou Jaime Faria (394.º) que, adoentado, abandonou frente ao alemão Sebastian Fanselow (324.º), após ceder o set inicial, por 2-6.

Entretanto, Francisca Jorge foi eliminada na ronda inicial do qualifying do Open da Austrália. A tenista vimaranense, que chegou a Melbourne no 205.º lugar do ranking WTA, acabou por ceder ao fim de 2h40m, diante da australiana Astra Sharma (126.ª), pelos parciais de 6-7 (3/7), 6-3 e 6-3. Jorge foi a oitava jogadora portuguesa a participar num torneio do Grand Slam e a primeira desde 2017.