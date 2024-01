Quarta na TV: Echo, black power e um jardim secreto

CINEMA

Galveston - Vingança e Redenção

Hollywood, 1h40

Roy (Ben Foster) escapa por um triz à armadilha de um mafioso. Antes de fugir, resgata Rocky (Elle Fanning), uma prostituta. Agora, terão de sobreviver à perseguição cerrada. Mélanie Laurent realiza esta adaptação do romance de Nic Pizzolatto, autor do argumento sob o pseudónimo Jim Hammett.

Depois da Terra

Nos Studios, 21h15

Ficção científica por M. Night Shyamalan, segundo uma ideia de Will Smith, que contracena com o filho, Jaden, numa história passada numa missão de reconhecimento da Terra, séculos depois de a Humanidade ter sido forçada a abandoná-la.

SÉRIES

Echo

Disney+, streaming

Estreia. Não é só mais uma série da Marvel: é a que inaugura o Spotlight, segmento menos apostado nas ramificações do seu universo e mais em histórias de personagens. A protagonista é Maya Lopez (Alaqua Cox), a indígena norte-americana surda que vimos em Hawkeye - Gavião Arqueiro como líder de um grupo criminoso. Agora, está em rota de reconciliação com o passado e as raízes indígenas, enquanto é perseguida pelo antigo chefe e figura paterna Kingpin (Vincent D’Onofrio). Criada por Marion Dayre, Echo desenrola-se em cinco episódios.

Transplant

Fox Life, 22h20

A premiada série de Joseph Kay cruza o exercício da medicina com os caminhos da imigração forçada, através do exemplo de Bashir Hamed (Hamza Hag), um clínico sírio com estatuto de refugiado no Canadá, onde ingressa no serviço de urgência. A sua jornada de trauma, adaptação e esperança é retomada hoje, com o início da quarta temporada.

DOCUMENTÁRIOS

The Garden: Comuna ou Seita

Discovery, 21h

Estreia. Pela primeira vez, as câmaras entram no The Garden, uma comunidade isolada do Missouri (EUA), onde gente cansada das convenções sociais se juntou e fechou ao mundo, deixando tudo para trás e adoptando um código próprio de conduta, regras e valores.

Não é qualquer um que se torna membro. É preciso provar que se merece ficar. Mas o que é que isso implica? E o que motiva quem o aceita? E serão reais os relatos de práticas bizarras que têm chegado às redes sociais por parte dos que não entraram ou foram expulsos? É o que esta série documental de seis episódios pretende esclarecer, com a ajuda de depoimentos.

Black Power: Uma História Britânica de Resistência

RTP2, 22h52

A luta da comunidade negra no Reino Unido contra a opressão, o preconceito e o racismo nas décadas de 1960 e 70, inspirada pela onda de manifestos vinda do outro lado do Atlântico e repercutida em grupos activistas britânicos, é o alvo deste documentário.

Recorrendo a imagens de arquivo e entrevistas a activistas de então, recorda momentos decisivos como o julgamento dos Mangrove Nine (acusados de atiçarem protestos contra a polícia que fazia raids a um restaurante caribenho londrino) e faz eco de intervenções de figuras-chave como os norte-americanos Martin Luther King Jr., Malcolm X e Stokely Carmichael ou os britânicos Darcus Howe, Altheia Jones-LeCointe, Roy Sawh e John Lennon.

Realizado por George Amponsah (autor de The Hard Stop, acerca da morte de Mark Duggan numa operação policial em Tottenham, em 2011) e narrado pelo actor Daniel Kaluuya (oscarizado pelo papel em Judas e o Messias Negro, biopic sobre o líder do Partido dos Panteras Negras Fred Hampton), este é mais um capítulo da colecção documental que Steve McQueen projectou para a BBC – lado a lado com Abaixo do Normal, que a RTP2 passou ontem, e A Revolta –, à qual estão também ligados os filmes da Antologia do Pequeno Machado.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Braga

RTP1, 20h40

Ligação directa ao Estádio da Luz para assistir ao grande jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal: o Benfica recebe o Sporting de Braga numa reedição do duelo da temporada passada, na altura nos quartos-de-final, em que os minhotos se impuseram em sua casa. Os “encarnados” são recordistas de troféus (26), mas não ganham a competição desde 2017. Já os bracarenses têm três taças no palmarés (a mais recente conquistada em 2021) e foram finalistas da última edição