Pedro Nuno diz “agora é a nossa vez”. O congresso do PS em análise por Ana Sá Lopes

António Costa fecha a porta, Pedro Nuno Santos abre novo ciclo. A jornalista Ana Sá Lopes analisa o congresso do PS, que terminou no domingo.

Depois de quase 10 anos à frente do PS, este domingo, no primeiro dia de congresso do Partido Socialista, foi tempo de António Costa fazer a sua saída, de forma apoteótica.

Já no encerramento, Pedro Nuno Santos elogiou o "capítulo" escrito por António Costa, mas prometeu um novo rumo para o país, "disciplinado e sem rupturas”.

Neste P24, ouvimos a análise de Ana Sá Lopes sobre o congresso que decorreu este fim-de-semana.

