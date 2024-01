Saúde na Europa —​ o silêncio dos não inocentes

Quem vê diariamente a abertura dos nossos telejornais fica com a impressão de que se vive em Portugal um caos na saúde e que nos outros países tudo corre bem. Pois bem, seria bom que os nossos jornalistas dissessem que em Espanha o Governo decretou o uso de máscara obrigatório nos centros de saúde e hospitais devido ao surto de gripe; que em Itália a situação ainda é pior e os serviços de urgência correm o risco de colapsar; que na Inglaterra a situação é de tal forma que os médicos iniciaram a maior greve de sempre naquele país. Poderia descrever outras situações noutros países da Europa — basta ler os jornais ou ver as suas televisões. Agora pergunto: porque será que as nossas televisões nunca falam deste panorama europeu e só repetem, até à exaustão, o que se passa nas nossas urgências. Nada é inocente e querem, por ventura, fazer crer que só nós passamos por estas aflições. Que bom seria que a isenção e o rigor imperassem nos nossos meios de comunicação social! O PÚBLICO, como único jornal imparcial de Portugal, tem obrigação de mostrar esta realidade e não seguir os maus exemplos. Que assim seja!

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

Crónica de sábado de J.M.T.

Na sua crónica de sábado, João Miguel Tavares (J.M.T.) insurge-se contra o facto de ser “tratado pelos responsáveis políticos como se fosse muito, muito burro”. Embora concorde, era bom que J.M.T. não fizesse o mesmo com os leitores do PÚBLICO. Tal como o próprio sugere, a verdadeira intenção da privatização foi oferecer aos novos accionistas a prestação de serviços bancários, o que nunca foi possível quando a empresa era pública. Quem usar os serviços os CTT hoje em dia constata a degradação da qualidade de serviço prestado, pelo que a privatização não trouxe quaisquer vantagens para os utentes.

Artur Calado, Aveiro

Cenarizar

O verbo “cenarizar” está na moda na pátria lusa. Poucos são os portugueses que não montam cenários para a formação do próximo governo. Com Chega ou sem Chega, com BE ou sem bloquistas, com IL ou sem IL ,várias são as hipóteses. A comemorar os 50 anos do 25 de Abril, comparar a classe política actual com a que brindou a Assembleia Constituinte de 1975, fácil é afirmar que cada vez mais os deputados têm menos qualificações para o cargo. A política é uma enorme empregadora, além de proporcionar reconhecimento público. Se a Assembleia Constituinte de 1975 teve a UDP, porque não pode a Assembleia da República de 2024 ter o Chega? O que estará Marcelo Rebelo de Sousa a cenarizar? O verbo “cenarizar”​ deveria ser a palavra o ano.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

António Costa, o homem que ninguém derrota

O discurso de despedida do optimista António Costa, na abertura do Congresso do PS, culminou com uma frase emblemática do ex-primeiro-ministro: “Podem ter-me derrubado, mas não me derrotaram” (só faltou dizer “porque tenho um seguidor das minhas políticas que é Pedro Nuno Santos”). Não admira, portanto, a frase de Costa, que seria a frase de outro qualquer optimista convencido que estivesse no cargo e o destituíssem por “indecente e má figura”, isto parafraseado Pedro Passos Coelho. Como se sabe, “presunção e água benta cada um toma a que quer” e a frase de Costa não passa de mero auto-elogio pessoal. Faz lembrar, de certa maneira, a frase acutilante nietzschiana, “o que não me mata torna-me mais forte”. O que é certo é que o ciclo das trapalhadas e da teimosia terminou, a não ser que Pedro Nuno Santos — um político vulgar (mas ambicioso), que, pelo estilo, não vai trazer nada de novo se conseguir chegar a primeiro-ministro (o que duvido) — converta Costa em seu conselheiro e confidente. Com estes políticos que temos, será de admirar que o Chega continue a crescer e sombreie o PSD, que não passa de uma alma gémea (para pior) do PS?

António Cândido Miguéis, Vila Real

A vergonha das greves da CP

A greve é um direito legítimo e conquistado com a revolução de 25 de Abril. Todavia, os trabalhadores da CP, tal como os da TAP em tempos idos, fazem greve atrás de greve prejudicando, acima de tudo e em primeiro lugar, os trabalhadores com menos rendimentos, ou seja, aqueles que dizem defender. Esta contradição é terrível e a os trabalhadores da CP nunca a entenderam. Nunca desejei que a CP fosse privatizada, mas pergunto: se a CP fosse privada, haveria tantas greves? Com a quantidade enorme de sindicatos existentes dentro das infra-estruturas de Portugal, é fácil, mesmo muito fácil, paralisar os comboios e continuar a prejudicar, porque sim, milhares de pessoas que dependem dos comboios para chegar ao trabalho. Os grevistas da CP deveriam, para além de olharem para o seu umbigo, pensar nisto.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora