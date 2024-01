Deixe estar, fique com o troco

Era a minha primeira noite nos Estados Unidos, já lá vão uns valentes anos. Tinha aterrado em Newark um par de horas antes, tinha visto pela primeira vez a muralha de vidro, aço e luz de Manhattan aparecer-me à frente com doses iguais de espanto e de familiaridade (não há maior sensação de déjà vu do que conhecer finalmente a cidade que lemos, vimos e ouvimos a vida toda), e estava cheio de fome. Entrei no primeiro boteco de esquina, um bar qualquer com pretensões de pub irlandês, que tanto poderia ser em Nova Iorque como em Odivelas, e meia hora e meio milhar de calorias depois pedi o check, please a escrevinhar no ar, como quem pede a continha, faxavor. Ela veio pela mão de metro e meio de gente, com um rosto fechado e um "estava tudo bem?" que não esperava pela resposta. Somei a conta e a taxa de serviço indicada no recibo que deduzo ser a gorjeta, deixei duas ou três notas para arredondar por cima, magnânimo, e levantei-me. Erro fatal.