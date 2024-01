Morreu Franz Beckenbauer, uma lenda do futebol mundial

Franz Beckenbauer, lenda do futebol mundial, morreu no domingo, aos 78 anos. O "Kaiser", alcunha que herdou nos relvados, sofria de uma doença que o afastou da vida pública nos últimos tempos. Reconhecido como um dos melhores jogadores de sempre, deixa um legado tremendo como jogador e treinador.

“É com profunda tristeza que anunciamos que o meu marido e o nosso pai faleceu durante o sono, ontem, rodeado da sua família. Pedimos que nos permitam fazer o luto em silêncio e que se abstenham de fazer perguntas", escreveu a família de Beckenbauer, em comunicado citado pela agência DPA.

Nascido em 1945, em Munique, Beckenbauer conseguiu a proeza de conquistar um Campeonato do Mundo como jogador, em 1974, e como seleccionador da Alemanha, em 1990. A estes títulos, juntou um Europeu (1972), três Taças dos Campeões Europeus e duas Bolas de Ouro (1972 e 1976).

Debilitado nos últimos anos (tinha problemas cardíacos, chegou a reconhecer ter perdido a visão no olho direito e sofria de demência), o antigo futebolista alemão destacou-se essencialmente no Bayern Munique, clube que representou de 1964 a 1977, vindo a terminar a carreira no New York Cosmos, nos EUA, já em 1983.