Chris Kirk surpreende entre a elite com triunfo no Havai

Norte-americano de 38 anos vence The Sentry e é o primeiro campeão no PGA Tour 2024

Houve surpresa no The Sentry, a primeira prova da época de 2024 no PGA Tour e pontuável para a respectiva FedEx Cup, que decorreu entre quinta-feira e domingo no campo Plantation do Kapalua Resort, na ilha de Maui, Havai.

Com 10 dos 12 primeiros e 21 dos 25 primeiros do ranking mundial em acção, num field de 59 jogadores, foi o norte-americano Chris Kirk, 52.º na tabela, de 38 anos, a sair vencedor, conquistando aquele que foi o seu sétimo título no mais forte circuito mundial de golfe.

Tendo partido para a quarta e última volta com a vantagem mínima sobre o seu compatriota Akshay Bhatia e com duas à melhor sobre os também americanos Jordan Spieth e Xander Schauffele e o sul-coreano Byeong Hun An, Kirk fechou com 65 (-8) pancadas para, com um total de 263 (-29), ganhar com a vantagem mínima sobre o californiano Sahith Theegala, autor de um 63 (-10) final que lhe deu o vice-campeonato.

O momento-chave do triunfo de Kirk foi o ferro 5 que bateu no buraco 17, o penúltimo dos 72 regulamentares: com ventos cruzados, deixou a bola a pouco mais de meio metro da bandeira, para birdie. “Era um shot difícil com o qual me comprometer. Quando estás prestes a optar por um ferro 7 e acabas com o 5, isso nunca acontece. Ter sido capaz de o fazer como fiz e executar um swing tão bom, foi uma sensação incrível”, disse o jogador natural de Knoxville, Tennessee.

Dotado com 20 milhões de dólares de prize-money, e reservado aos vencedores no circuito em 2023 e aos que terminaram no top-50 da última FedEx Cup (2023), o The Sentry foi também o primeiro dos oito torneios de Assinatura do PGA Tour, de estatuto elevado.

Chris Kirk – que sucedeu ao espanhol Jon Rahm na lista dos campeões – arrecadou 3,6 milhões de dólares pelo êxito, 700 pontos para a FedEx Cup (assumindo-se como o seu primeiro líder em 2024) e no ranking mundial saltou para 25.º. Está a atravessar o melhor momento da sua carreira desde 2014, quando foi segundo na FedEx Cup, só atrás do vencedor Billy Horschel. Em Fevereiro do ano passado, conquistara o Honda Classic na Flórida para a sua primeira vitória desde 2015.

No Outuno passado, Kirk recebeu o PGA TOUR Courage Award, concedido a um jogador que, através da coragem e da perseverança, supera as adversidades. Foi um reconhecimento do trajecto que percorreu para voltar ao círculo dos vencedores no circuito, e que incluiu uma paragem de quatro meses em 2019 para se recuperar de uma crise de alcoolismo e depressão.

Sahith Theegala venceu pela primeira vez no PGA Tour em Setembro, por ocasião do Fortinet Championship no Arizona, e agora esteve perto de bisar no domingo. O segundo lugar no The Sentry, com 264 (-28), valeu-lhe 2,16 milhões de dólares.

Jordan Spieth facturou $1,36 milhões pelo terceiro posto, com 265 (-25), e Byeong Hun An foi quarto com 266 (-24).

O n.º 1 mundial e recém-eleito PGA Tour Player of The Year (2023), o norte-americano Scottie Scheffler, partilhou o quinto posto com os compatriotas Brian Harman, Collin Morikawa e J.T. Poston e o sul-coreano Sungjae Im, todos com 267 (-23).

Veja mais em www.golftattoo.com