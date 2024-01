Segunda na TV: O Estado das Coisas, Larry Flynt e As Invenções Mais Sinistras da História

Há ainda espaço para Regra de Silêncio, The Vigil - O Despertar do Mal, The Lazarus Project, Orphan Black: Echoes, Superior Interesse e Cãostrução.

CINEMA

Regra de Silêncio

Cinemundo, 20h30

Jim Grant é um advogado que vive com a sua filha pequena nos tranquilos subúrbios de Albany, em Nova Iorque. A sua vida altera-se quando Ben Shepard, um jornalista ambicioso decidido a encontrar o furo da sua carreira, expõe a sua verdadeira identidade como Nick Sloan, ex-membro de um grupo radical antiguerra procurado por um assassinato cometido na década de 70. Assim, depois de mais de três décadas sob outra identidade, Grant torna-se o alvo de uma perseguição a nível nacional, encaminhada pelo FBI, sendo obrigado a fugir. Com realização de Robert Redford (que é também o protagonista), o filme é baseado na obra de Neil Gordo.

The Vigil - O Despertar do Mal

TVCine Top, 23h10

Yakov Ronen (Dave Davis) é um homem desempregado em Brooklyn, Nova Iorque, que fugiu da comunidade judia ortodoxa em que vivia. Sem conseguir pagar a renda, aceita um trabalho dessa mesma comunidade: fazer uma vigília por um sobrevivente do Holocausto que tinha morrido recentemente. A tarefa tinha sido dada a outro, mas este ficou com medo. Chegado à vigília, com tudo o que começa a ver, não demora muito até Ronen perceber donde vinha tanto medo… Este filme de terror com a chancela da produtora Blumhouse marca a estreia na realização de Keith Thomas.

O Estado das Coisas

RTP2, 22h51

Rodado na sua maioria em Portugal, este filme de Wim Wenders é um filme mítico sobre o cinema e a sua produção que reflecte a situação em que o realizador se encontrava naquela altura, a meio da rodagem do seu primeiro filme americano. Aqui, uma equipa de rodagem está em Sintra a filmar. Mas a película acaba, o dinheiro acaba e o produtor do filme desaparece. O realizador parte então para Los Angeles à procura do produtor do filme e para angariar novos fundos para terminar o filme. O filme - uma das primeiras produções de Paulo Branco - venceu, em 1982, o Leão de Ouro no Festival de Veneza.

SÉRIES

The Lazarus Project

AMC, 22h10

Saltos no tempo e mudanças no passado, bem como as pessoas que se conseguem lembrar de múltiplas linhas cronológicas, são a base desta série de acção e ficção científica britânica. Uma criação de Joe Barton para a Sky Max, tem Paapa Essiedu como protagonista e chega agora à segunda temporada, estreada originalmente no Reino Unido em Novembro do ano passado.

Orphan Black: Echoes

SyFy, 22h15

De 2013 a 2017, a série canadiana Orphan Black deu-nos várias clones interpretadas por Tatiana Maslany. Agora há uma nova história passada no mesmo universo, vários anos depois, em 2052, e centrada em Lucy (Krysten Ritter), uma mulher sem memória. O SyFy passa dois episódios de seguida.

Superior Interesse

RTP2, 22h

O direito a morrer é o debate no centro desta minissérie britânica escrita no ano passado por Jack Thorne. Sharon Hogan e Michael Sheen fazem de um casal que tem uma filha com um problema de saúde que lhe ameaça a vida e trava uma batalha legal para a tentar ajudar.

DOCUMENTÁRIOS

Larry Flynt para Presidente

TVCine Edition, 23h05

No início dos anos 1980, Larry Flynt, o fundador da Hustler, já depois de ter sido baleado e se ter tornado utilizador de cadeira de rodas, candidatou-se à presidência da república dos Estados Unidos, como republicano. Não ganhou. Este documentário de Nadi Szold pega em filmagens inéditas de 1983 para ajudar a contar essa história.

As Invenções Mais Sinistras da História

História, 22h15

Esta série documental olha, como o nome indica, para algumas das invenções mais bizarras e nefastas de sempre. Neste primeiro episódio, dedicado a instrumentos de morte, a forma como nasceram alguns dos mais temíveis métodos de execução é o foco.

INFANTIL

Cãostrução

Disney Junior, 12h20

Phinny é um cão corgi que encabeça uma equipa de construção com rottweillers, mastins e outras raças. Esta série animada que agora se estreia narra as aventuras deles.