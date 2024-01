O jazz como trabalho colectivo: viva Yussef Dayes!

Black Classical Music parece um milagre: é a estreia em estúdio de Yussef Dayes e, no entanto, apresenta-se como um universo totalmente desenvolvido, sempre excitante, glorioso a espaços. Mas Black Classical Music não é um milagre, não surge do nada. No currículo, o baterista e compositor tem discos ao vivo e com os United Vibrations, no duo Yussef Kamaal e com Tom Misch, todo um frenesim que o torna um personagem importante da excitante cena de jazz britânica.

