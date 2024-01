Um castelo de meias-verdades

Um dos maiores perigos na informação — aprende-se durante o período de formação de jornalista — não é a mentira. É a meia-verdade. Ou seja, algo que, por ter uma base real e verdadeira, consegue resistir mesmo que tudo o resto seja inventado. E até faz com que a parte inventada pareça verdade.

O caso que esta semana marcou a agenda das celebridades das várias áreas da sociedade, da política à economia, passando por Hollywood ou até pela academia, pode servir de exemplo de como se constrói uma perigosa meia-verdade.

Em rigor, Jeffrey Epstein montou um esquema de tráfico sexual de menores, apoiado pela sua namorada, melhor amiga e uma espécie de faz-tudo Ghislaine Maxwell — as acções criminosas da socialite britânica foram dadas como provadas em tribunal e ela cumpre, actualmente, uma pena de 20 anos de prisão.

Depois, há todos os outros que, ao longo dos processos, foram citados. Só que não há qualquer prova substancial ou testemunho que leve a crer que a maioria dessas personalidades esteve alguma vez envolvida nos crimes de Epstein (o que justifica, aliás, que não tenham sido alvos de investigações criminais). Mas estar na lista de nomes parece servir de prova de imoralidade.

Jeffrey Epstein era, até 2019, um nome que pouco dizia ao comum dos mortais. Já tinha tido uma acusação de solicitação de prostituição a menor, em 2008, o que o conduziu a cumprir uma breve sentença (e com estranhas mordomias), mas, até à sua posterior detenção, o seu nome não constava da lista de celebridades facilmente reconhecidas. Entre os ricos e famosos o caso era diferente — não havia quem não o conhecesse, nem que tivesse sido de ouvir falar dele. Afinal, era o homem a quem recorrer para saber como investir (e multiplicar) fortunas.

Não foram, porém, as suas actividades ligadas à banca ou os movimentos ousados em Wall Street que fizeram nascer uma investigação que viria a destruir o mundo de Epstein, mas a forma como, durante anos, abusou sexualmente de menores. Raparigas que provinham, maioritariamente de situações de muita pobreza e que se deixavam encantar pela sofisticação, primeiro de Ghislaine Maxwell, saída da alta sociedade britânica (o pai era Robert Maxwell, dono de um império editorial que usou para cometer uma série de fraudes, reveladas após a sua morte), e, depois, pelos conhecimentos que Jeffrey Epstein tinha e que lhes eram acenados como possíveis escapatórias das suas próprias vidas. Uma fotografia de Epstein ao lado de Naomi Campbell pendurada na parede da casa do financeiro, por exemplo, poderia servir para convencer uma jovem de que ele era um passaporte para uma carreira bem-sucedida no mundo da moda.

Entenda-se: não há nenhum testemunho que diga que a modelo alguma vez tenha estado na casa de Epstein. Este é um exemplo, mas há outros, como uma fotografia com o Papa João Paulo II ou ao lado de Donald Trump.

Este rol de conhecimentos começava por, primeiramente, atrair as raparigas e, até, a dar-lhes uma sensação de segurança, acabando por alinhar com as massagens ao financeiro, que, na maioria das vezes, de acordo com as testemunhas, acaba em algo mais sexual. Depois, essa mesma lista de celebridades parecia protegê-lo e dissuadir quem quisesse se rebelar e denunciar a situação.

Todo o esquema é revoltante, impróprio para estômagos sensíveis, como descreve ao pormenor a série documental Podre de Rico, disponível na Netflix. Mas não é isso que está agora em causa.

Na última semana, foram divulgados todos os documentos de um processo criminal relacionado, nos quais surgem os nomes de várias personalidades. A sua nomeação implica uma associação com o financeiro que, na maioria das vezes, pode nunca ter acontecido, mas cria uma sombria dúvida (o que justifica a reacção nada humorada de Jimmy Kimmel quando alguém levantou a suspeita de o seu nome estar na lista). E, na impossibilidade de julgar o criminoso (que morreu na prisão), procura-se a agulha no palheiro de forma a sacrificar outros ricos e poderosos. Epstein mencionou o nome do físico Stephen Hawking num email para Maxwell? Então, o cientista, que sofria de esclerose lateral amiotrófica, passou rapidamente a integrar a lista de associados.

O mesmo aconteceu a Bill Clinton, que efectivamente conhecia o financeiro. Alguém cita Epstein a dizer que o antigo presidente gosta "delas novas" e, subitamente, o político que enfrentou um impeachment por causa de um escândalo sexual, é arrolado como um possível participante nas orgias organizadas pelo financeiro. Não importa se não há qualquer testemunha a identificá-lo como agressor, nem sequer se Epstein terá proferido mesmo a frase.

Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio e Bruce Willis também surgem nos documentos judiciais revelados. Uma testemunha afirmou que Epstein se gabava de conhecer estas grandes estrelas de Hollywood — o financeiro estaria ao telefone enquanto recebia as massagens das raparigas e quando desligava dizia que tinha estado a falar com um deles, entre muitos outros. Provas dessas amizades é que não existem (Diaz já veio desmentir que alguma vez tenha estado com o financeiro).

Resumindo, são milhares de páginas que citam centenas de nomes. Mas, em grande parte, é como um enorme castelo de cartas construído sobre uma verdade que não faz com que, obrigatoriamente, a edificação seja real.

