Sonha com ouro, escava buraco na cozinha com 40 metros e morre após queda

Um idoso no estado brasileiro de Minas Gerais morreu após cair num buraco com 40 metros de profundidade escavado pelo próprio na cozinha. De acordo com as informações recolhidas pelas autoridades, o homem de 71 anos sonhou com a existência de ouro em casa, começando a escavar um buraco na esperança de chegar ao hipotético tesouro. Foi no decorrer destes esforços – que se prolongavam há mais quatro meses – que se deu a tragédia.

Na tarde desta quinta-feira, os bombeiros locais foram informados da queda de uma pessoa num buraco de grandes dimensões. De acordo com fontes da corporação chamada ao local, citadas no jornal diário O Globo, a vítima terá perdido o equilíbrio enquanto estava no assento que permitia o acesso ao buraco, num momento em retirava baldes com água e lama.

O reformado caiu até ao fim do poço e seria retirado do buraco já sem vida, sofrendo várias lesões graves na sequência da queda.

De acordo com os vizinhos da vítima, o idoso gastou todo o dinheiro que tinha poupado para prosseguir com a escavação do buraco dentro de casa. Chegaria, inclusivamente, a contratar pessoas para entrarem no poço, à medida que os trabalhos cresciam em dimensão e no perigo.

Terá sido também no sonho que a vítima teve a visão do ponto em que devia começar a escavar. Depois de ter ultrapassado uma certa profundidade, a vítima montou uma espécie de baloiço que permitia o acesso ao interior do buraco, bem como subir e descer.

No total, o buraco media cerca de 90 centímetros de diâmetro e chegou a atingir os 40 metros de profundidade. Os próprios bombeiros mostraram-se perplexos com o facto de o homem ter conseguido escavar um buraco “tão profundo com uma estrutura estável" que "rondava a a perfeição”. Esta profundidade é, no final de contas, equivalente à altura de um prédio com 13 andares.

Foto Cozinha da vítima Bombeiros Minas Gerais

Aguardam-se agora as conclusões da autópsia, de modo a concluir definitivamente as circunstâncias da tragédia.