Fim-de-semana na TV: Uma rainha de Angola, uma cozinha do skate e The Incredibles

CINEMA

Njinga, Rainha de Angola

Cinemundo, sábado, 9h

Rainha dos reinos do Ndongo (ou Ngola) e de Matamba, Njinga (1583-1663) foi uma guerreira africana que durante quatro décadas tudo fez para poupar o seu povo ao destino cruel da escravatura, generalizada pelos europeus no séc. XVI. Njinga faleceu aos 80 anos de idade, admirada e respeitada por Portugal, depois de uma luta corajosa contra a ocupação colonial, em defesa do povo mbundu. Um filme histórico de Sérgio Graciano. O Cinemundo dedica o dia a rainhas, com filmes como A Rainha de Espanha ou Um Reino Unido.

Skate Kitchen

Biggs, sábado, 19h

Em 2018, Crystal Moselle assinou este filme a partir da relação que travou com o colectivo Skate Kitchen, de raparigas que andam de skate em Nova Iorque. Segue a história de Camille, interpretada por Rachelle Vinberg, que foi a porta de entrada de Moselle nesse mundo, que se junta ao grupo. Anos depois, a realizadora criou a série Betty, um spin-off da HBO.

Champagne

TVCine Edition, sábado, 22h

O TVCine Edition dedica os sábados até dia 20 a filmes menos óbvios de Alfred Hitchcock. Este é uma comédia muda de 1928, centrada em Betty Balfour. É sobre uma mulher que cresceu com dinheiro e é forçada a trabalhar pela primeira vez na vida quando o pai perde a sua fortuna, conquistada através do negócio do champanhe.

Blade

Hollywood, sábado, 22h25

Até dia 20, o Hollywood dedica as noites de sábado à trilogia Blade, centrada no caçador de vampiros da Marvel que é meio humano, meio vampiro, e a quem foi dada vida no cinema por Wesley Snipes. Este é o primeiro filme, de 1998, assinado por Stephen Norrington. O segundo filme, de Guillermo Del Toro, e o terceiro, de David S. Goyer, que escreveu os três, passam nas semanas seguintes.

Mar Infinito

RTP2, sábado, 23h35

Ficção científica à portuguesa é a proposta deste filme de Carlos Amaral de 2021. Envolve viagens a outros planetas inundados, num mundo paralelo, e um homem que conhece uma mulher que lhe muda os planos. Com Nuno Nolasco e Maria Leite. Passa pela primeira vez na televisão.

Marcha Sobre Roma

TVCine Edition, domingo, 19h

Mark Cousins, que fez documentários sobre a história do cinema, a história das mulheres realizadoras, Orson Welles ou Alfred Hitchcock, assinou em 2022 este documentário sobre a ascensão do fascismo. O título refere a célebre marcha de Outubro de 1922, quando Benito Mussolini foi nomeado primeiro-ministro da Itália. Ainda sob o mote Itália, a seguir passa o documentário Umberto Eco - A Biblioteca do Mundo, de Davide Ferrario, e Seca, de Paolo Virzì.

Signs - Sinais

SyFy, domingo, 21h30

M. Night Shyamalan assinou em 2002 este filme inquietante. Nos anos 70, apareceram sinais nos campos. Serão obra improvável de humanos, que apenas numa noite conseguem realizar tamanha proeza, ou serão sinais, deixados pela passagem de extraterrestres no nosso planeta? Tudo aquilo em que Graham Hess (Mel Gibson) acredita é posto em causa quando nos seus campos aparecem estes sinais - padrões de curvas e linhas esculpidas nas suas colheitas.

Um Mundo Perfeito

Cinemundo, domingo, 22h30

Há um sabor a clássico nesta trágica história de passagem de testemunho, um filme de Clint Eastwood de 1993. Kevin Costner acaba involuntariamente por se tornar numa figura tutelar para um rapazinho que rapta após ter fugido da penitenciária. Com uma secura de tom que contrasta com o manancial poético presente, a rebeldia e o desespero dos anti-heróis surge aqui cansada e apaziguada.

Best-Sellers

RTP1, domingo, 00h51

Quando Lucy Skinner herda a editora do pai, acha que vai torná-la um grande sucesso. Mas após uma série de livros mal recebidos pela crítica especializada, ela percebe que está em vias de perder tudo. Seleccionada para competir no Festival de Cinema de Berlim, uma comédia agridoce realizada por Lina Roessler, na sua estreia em longa-metragem. O elenco inclui Aubrey Plaza e Michael Caine.

SÉRIE

Os Homens São de Marte... E é pra Lá que Eu Vou

Globo, sábado, 15h

Em 2005, Mônica Martelli fez um monólogo de grande sucesso nos palcos. Em 2014, escreveu e protagonizou uma adaptação cinematográfica realizada por Marcus Baldini. No mesmo ano, estreou-se esta versão em série. Esta é a segunda temporada, centrada na Fernanda de Martelli, uma empresária que organiza eventos e é mãe divorciada. Desta feita, voltou a casar, mas tem uma crise no casamento.

DOCUMENTÁRIOS

Concentrados - Depósito de Concentrados Alemães na Ilha Terceira (1916-1919)

RTP2, sábado, 20h29

A partir do trabalho do investigador açoriano Sérgio Rezendes, José Vieira Mendes, realizador e crítico de cinema, assina este documentário sobre um campo de prisioneiros que funcionou em Angra do Heroísmo durante a Primeira Grande Guerra.

Ghislaine, Partner in Crime

AMC Crime, sábado, 22h30

Ghislaine Maxwell, parceira de Jeffrey Epstein, está neste momento a cumprir 20 anos de prisão por tráfico sexual. Como é que uma socialite, filha do magnata dos media, possível espião e defraudador Robert Maxwell, chegou aí?

Planeta Selvagem: Espécies Interconectadas

Odisseia, domingo, 16h

O biólogo britânico-ganiano Patrick Aryee é o anfitrião desta série documental, um original da Sky Nature. Nela, Aryee viaja pelo mundo, por sítios como Costa Rica ou a Colúmbia Britânica, para analisar as ligações entre as mais variadas espécies diferentes. O primeiro episódio é sobre bisontes.

Factos do Inexplicável

História, domingo, 22h15

O que são os OVNIs? Serão uma ameaça? Esta série documental olha para eles, falando com especialistas, testemunhas e tentando perceber do que se tratam ao certo. No primeiro dos dois episódios mostrados esta noite, uma cidade americana é assolada por uma nave estranha, um australiano é alvejado por um objecto bizarro e há um avião no Triângulo das Bermudas.

Secrets of Prince Andrew

AMC Crime, domingo, 22h30

André, Duque de Iorque, o príncipe britânico que é o terceiro filho de Isabel II, caiu em relativa desgraça pela associação ao traficante sexual Jeffrey Epstein. Esta é a sua história.

ENTRETENIMENTO

Taskmaster Reino Unido - Campeão dos Campeões

RTP1, sábado, 23h41

A versão original de Taskmaster, a do Reino Unido, encabeçada por Greg Davies e Alex Horne, já vai em várias edições. Uma tradição recente é juntarem os vencedores de temporadas anteriores num super-concurso. Este foi o de 2023 – o de 2024 tem estreia marcada em Inglaterra para a semana que vem. A seguir, às 00h32, passa um episódio da 12.ª temporada.

MÚSICA

BBC Proms: Carnaval dos Animais de Camille Saint- Saëns

RTP2, sábado, 22h55

O narrador Michael Morpurgo juntou-se, em 2021, à família Kanneh-Mason, liderada pelo violoncelista Sheku Kanneh-Mason, para interpretar, O Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns, nos cem anos da morte do compositor francês.

DESPORTO

Basquetebol: Oliveirense-Benfica

RTP2, domingo, 16h53

O Oliveirense recebe o Benfica para este jogo do Campeonato Nacional.

INFANTIL

A Idade da Pedra (VP)

Panda+, sábado, streaming

Há milhares de anos, durante o período Neolítico, uma tribo de homens das cavernas é expulsa das suas terras por um exército. Produzido pela Aardman, um filme de animação stop-motion de Nick Park.

The Incredibles - Os Super-Heróis (VP)

Disney Channel, domingo, 11h

Realizado por Brad Bird e feito pela Pixar, um filme de animação que conta uma história de aventura cheia de acção sobre um casal de super-heróis que se reformou para formar família e é obrigado a voltar ao activo.