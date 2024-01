Cão que Ladra não morde, mas impressiona pela elegância

Pouco mais de dois anos depois de surpreender a enologia portuguesa com o anúncio de saída da Sogrape, António Braga apresenta finalmente as suas duas primeiras criações com assinatura própria: o Ipiranga, um Alvarinho muito original e desafiador, e o Cão que Ladra, uma aposta imaginosa, ousada e bem conseguida com uma casta duriense, a Mourisco, ou Marufo, que está longe de ser adorada pelos produtores e pelos enólogos. Para um enólogo apontado como provável sucessor da linhagem da Casa Ferreirinha que criou e consolidou o Barca Velha, de Fernando Nicolau de Almeida a Luís Sottomayor, com passagem por José Maria Soares Franco, a estreia em nome individual de António Braga tinha de ser auspiciosa. Em vez de um tinto ou um branco convencionais e majestosos, escolheu um caminho de risco. Fez bem.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt