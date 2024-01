O melhor discurso da campanha

António Costa viveu o momento de encerramento da sua liderança de nove anos à frente do PS, mas ao contrário do que muitos podiam pensar, mostrou um fulgor e uma capacidade política que deixa a porta aberta ao futuro. E deixa, seguramente, uma peça de oratória notável, que pode mesmo vir a ser o melhor discurso do PS na próxima campanha eleitoral para as legislativas de 10 de Março.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt