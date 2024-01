A marca registada de Costa e o quase elogio a Pedro Nuno Santos

O 24º Congresso do Partido Socialista teve direito a honras de abertura em forma de despedida com as palavras de António Costa. Durante o discurso, Costa destacou a capacidade do PS de ganhar as eleições, evitando uma personalização das vitórias dos últimos anos, e passou o testemunho para Pedro Nuno Santos, ainda que os elogios tenham sido escassos. Deixará Costa de ser figura omnipresente a partir de 15 de Janeiro? Ou a liderança bicéfala é inevitável?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.