Falta de professores. Um problema negligenciado e, depois, mal resolvido?

Ministro da Educação ignorou alertas da OCDE, do CNE e dos técnicos do ministério sobre a formação de professores. Presidente da República, partidos e sindicatos não deram prioridade à questão.

No dia 29 de Novembro de 2023 o Diário da República publicou o Decreto-Lei nº. 112/2023, através do qual se altera o modelo de formação inicial de professores vigente em Portugal nos últimos anos (veja-se, nomeadamente, o Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de Maio). É a resposta dada — por acção e por omissão — pela generalidade das individualidades e das organizações integrantes do nosso sistema político e da nossa sociedade civil ao problema da falta de professores, bloqueio que, nos últimos anos, se tem vindo a sentir no nosso subsistema de ensino não superior. Apesar de tardia, será uma reacção mais operatória, justa e sustentável? Infelizmente, penso que não.