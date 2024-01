Salvem a TSF, por favor

A TSF foi desde a sua origem uma referência da rádio portuguesa pelas inovações trazidas e, por isso, é lamentável e imperdoável que a Global Media tente acabar com ela. Muitas vezes as empresas privadas e os fundos que as suportam têm de ser “metidos na ordem” por quem de direito. A TSF não pode acabar. A liberdade de informação falada, tal como a escrita e vista, não pode ser aniquilada. A TSF tem de ser salva.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Em prol da concorrência

Venho fazer um desafio pouco usual àquele que é, há muito, o meu diário de referência — o PÚBLICO. Trata-se de assumir a defesa da concorrência — no caso, de dois títulos históricos da imprensa portuguesa, o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias — em momento particularmente difícil para a sobrevivência dos órgãos em causa. O Diário de Notícias foi, durante décadas, uma espécie de Times à portuguesa, ainda que manchado pelo situacionismo e pelo crivo da censura, se bem que menos intensamente do que o também lisboeta O Século. O Jornal de Notícias desempenhava papel idêntico no Norte do país, ombreando com os títulos não menos prestigiosos O Primeiro de Janeiro e O Comércio do Porto. Quase não tiveram oportunidade de respirar o ar da democracia estável. Será do interesse de alguém o progressivo extermínio desse pequeno grupo de órgãos de comunicação social — um pouco à semelhança do que ocorreu com a ferrovia em Portugal? Bem sabemos que, com o seu impecável pluralismo, o PÚBLICO tem existência assegurada pela lucidez de um grupo empresarial que não precisa nem deseja utilizá-lo como instrumento de pressão. Pois que seja o PÚBLICO a envolver-se activamente na campanha pela subsistência da pluralidade na comunicação social. Os seus leitores não deixarão de valorizar esse gesto.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Incúria e desleixo

As obras para o MetroBus na Avenida do Marechal Gomes da Costa, no Porto, parecem não ter fim. Têm sido ultrapassadas todas as previsões da obra devido a vários factores: desde o aparecimento de vestígios arqueológicos, de valor muito relativo, que, devido à intervenção de especialistas, determinaram paragens, até ao tempo muito chuvoso, tudo tem contribuído para o atraso da obra que contemplou a montagem de um grande número de infra-estruturas. Acontece que na parte descendente da avenida há um qualquer defeito na instalação de água, estando esta a correr rua abaixo há mais de três semanas. Têm sido vários os carros dos serviços camarários e dos responsáveis da obra a passarem pelo local e ainda não houve ninguém preocupado em resolver este desperdício. Ainda a obra está por acabar e já se começam a ver graves defeitos. A quem cabe a fiscalização?

António Barbosa, Porto

O 25 de Abril merecia mais respeito

Neste ano de 2024 em que o 25 de Abril chega aos seus 50 anos, Portugal inicia esta caminhada no meio de grande instabilidade e incerteza. Ninguém se entende! O Governo soçobrou depois de atingido de tantos lados, uns por desacerto próprio, outros por uma campanha agressiva de uma oposição que nunca o poupou, alegadamente por necessidade de esclarecimento público, mas onde uma guerra partidária de bota-abaixo acabou por prevalecer na maioria dos casos. Há suspeitas de que a justiça tenha acabado também por dar uma ajuda para a confusão instalada, o que não a honra, pois a sua missão deve ser tão-só a salvaguarda do respeito da lei e não de deixar envolver-se em suspeitas sobre outras alegadas intenções de ocasião.

Vai daí, é um ano marcado por eleições em que só umas estão no seu calendário preciso — as europeias de Junho. De resto, os Açores vão a votos em Fevereiro porque a maioria não conseguiu aprovar o orçamento regional nem disso tinha perspectivas. Ao nível nacional, eleições legislativas na sequência da demissão do primeiro-ministro, que ainda não conhece qualquer esclarecimento face às acusações de favorecimento que um comunicado da PGR lhe deixou pairar no ar. Resta agora saber que maioria resultará destas eleições de Março sobre cujo resultado perpassam, entre outros cenários, fantasmas de uma nova aproximação ao fascismo de direita. O país não merecia isto! Os 50 anos do 25 de Abril justificariam obrigatoriamente um maior respeito!

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha