A receita de Michael Sandel para vencer Trump. Entrevistas com José Gil e o realizador de "O Processo Goldman"

"Somos cada vez menos capazes de nos ouvirmos uns aos outros. É o problema mais urgente que a democracia enfrenta." É Michael Sandel, professor da Universidade de Harvard, voz respeitadíssima nos debates dos últimos anos sobre democracia e fontes dos populismos, que o diz ao Ípsilon.

É um diagnóstico de uma América descontente, ressentida e polarizada, aquele que o filósofo traça em O Descontentamento da Democracia, o seu livro de 1996 actualizado para os nossos dias.

O descontentamento, acredita Sandel, tem uma origem "profunda": "a sensação que muitos cidadãos têm de que as suas vozes não importam". Nesta conversa, dá alguns conselhos aos que querem vencer Trump: "Devemos mudar os termos do discurso público."

Este descontentamento, que marca os dias da América num ano de eleições presidenciais, transborda para a arte que está a ser feita? Sim e não. Josh Kline, Andres Serrano e Lorrie Moore são exemplos de artistas cuja arte carrega este zeitgeist de inquietação e activismo. Mas há quem diga que a arte política enfrenta dois riscos: não ser bem arte ou ser má arte.

"As democracias liberais chegaram a uma espécie de limite", vaticina José Gil em entrevista a António Guerreiro. O pretexto foi Morte e Democracia. Pensar a democracia como algo consubstancial ao pensamento da morte e à paradoxal "experiência da morte" é a tarefa a que o filósofo se entrega neste livro. Conduz-nos a um conceito de política para o qual não se mostram adequadas as categorias usadas pela filosofia política.

"Diziam-me que desenterrar este assunto ia ser um sarilho, que estava a mexer num vespeiro", confessa o realizador Cédric Kahn. A história é a do segundo julgamento de Pierre Goldman, militante francês, judeu, da esquerda radical, em meados dos anos 1970. É uma vida e uma personalidade "de filme". O Processo Goldman é uma brilhante história de tribunal, com anti-semitismo e "teatro". Chega num momento em que os jornais se voltaram a encher de artigos sobre anti-semitismo.

É o lado B do TikTok, com fantasmas, desamor e música improvável. "B" podia ser de bizarro, pelo menos para o incauto observador da rede social. O que fazem jovens a ouvir e a transformar em coisa sua The Caretaker, músico experimental que estava habituado a um nicho "sério"? O que faz O Superman de Laurie Anderson em vídeos de poucos segundos da rede das danças fofinhas? E por que razão o bom velho shoegaze se tornou viral?

Também neste Ípsilon:

