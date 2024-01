Do futebol ao todo-o-terreno, eis o arranque de 2024

O futebol nacional está de regresso, com a primeira jornada da Liga em 2024. E logo com um duplo embate nesta sexta-feira, o primeiro dos quais a envolver o líder. Às 18h45, Sporting e Estoril dão o pontapé de saída da 16.ª ronda, separados por 20 pontos. Os estorilistas, que já surpreenderam o FC Porto nesta época, tentarão ser a primeira equipa a somar pontos em Alvalade neste campeonato, diante de um adversário que tem em Gyökeres a sua principal arma ofensiva.

Pelas 20h45, será a vez de o FC Porto iniciar o derby com o Boavista, no Estádio do Bessa. Os "axadrezados" vivem uma fase de transição (com a saída de Petit e a promoção de Ricardo Paiva ao comando técnico) e não ganham na Liga desde 18 de Setembro, sendo que pela frente terão um rival que procura corrigir a performance da última deslocação na Liga (derrota em Alvalade). Um triunfo dos "dragões" coloca-los-á, pelo menos provisoriamente, no segundo lugar da tabela.

No sábado, será o Benfica a ser posto à prova em Arouca, pelas 18h. Os arouquenses vivem um período muito positivo (três vitórias e um empate nos quatro últimos encontros) e têm a sexta defesa mais sólida da prova, que será testada por um adversário ainda à procura do seu melhor momento. Nesta temporada, as duas equipas já se defrontaram no mesmo palco, na Taça da Liga, com triunfo das "águias" (0-2).

Nas modalidades de pavilhão, o destaque vai para o Oliveirense-Benfica (domingo, 17h), no basquetebol; para o Sporting-OC Barcelos (sábado, 15h), no hóquei em patins; para o Sporting-Leixões (sábado, 19h), no voleibol; e para o Sp. Braga-Sporting (segunda-feira, 20h), no futsal. No andebol, a selecção portuguesa continua a preparação para o Euro 2024 com um jogo particular diante da Alemanha, no sábado, às 17h (Canal 11).

Nas areias da Arábia Saudita está já em marcha a 46.ª edição do Rali Dakar, que contará com 23 portugueses em prova. Entre as novidades de 2024, destaca-se uma maratona de 48 horas, num percurso que terá 7891 quilómetros (4727 dos quais cronometrados) distribuídos ao longo de 12 especiais e um prológo. Nasser Al-Attiyah assume-se, uma vez mais, como uma das grandes figuras, na tentativa de chegar ao sexto título.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

A apresentação de Marcos Leonardo, reforço para o ataque do Benfica.

Luke Littler, o novo menino bonito dos dardos a nível mundial.

Viagem à ADCR Caxinas, a grande sensação do futsal português.