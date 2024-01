Filha de Glória Pires rebate novas críticas de ostentação: “Só me lembram o quão boa a minha vida é”

Antonia Morais tem sido alvo de críticas nas redes sociais por mostrar a vida luxuosa e as mansões do pais, a actriz Glória Pires e o músico Orlando Morais.

Antonia Morais, filha da actriz Glória Pires e do músico Orlando Morais, voltou a rebater as críticas que continua a receber por expor as luxuosas propriedades da família nas redes sociais. A cantora de 31 anos defendeu-se num directo no seu perfil do TikTok nesta quinta-feira.

A também compositora connsidera que não acha justo esconder a sua realidade só por ser “diferenciada”, salientando que também não tem vergonha de mostrar a sua condição financeira privilegiada. “Estou sendo eu”, declarou.

E Antonia prosseguiu: “Ninguém tem moral para julgar ninguém. Pelo menos, estou aqui mostrando as coisas que eu tenho e as coisas que eu não tenho. Mostro também o meu lado superficial, o meu lado mais profundo...”, reclamou, suspirando na transmissão ao vivo, que não ficou guardada no perfil.

Em seguida, respondeu directamente a alguns comentários sobre expor a sua rotina e irritou-se com uma seguidora que lhe pedia para “mostrar o seu talento”. “Se você quiser ver meu talento, meu amor, você vai nas plataformas digitais e escuta as minhas músicas, vai no Dailymotion e vê a série que eu protagonizei”, respondeu. E declarou: “Não vou ficar provando nada para você. Se você achar que eu sou uma ‘destalentada’, é só sair da minha live.”

Foto A actriz Glória Pires e o cantor Orlando Morais com os filhos: da esquerda para a direita, Bento, Antonia e Ana SANTIAGO DE ANDRADE/AGNEWS

Também rejeitou ser chamada de herdeira de forma depreciativa, tendo em conta os comentários dos seguidores. “Sou muito bem resolvida em relação a isso. Eu não me doo não. Isso para mim não é um xingamento. Pessoas comentam como se estivessem me ofendendo. Mas, vocês não estão me ofendendo não. Vocês só me lembram o quão boa a minha vida é. Obrigada.”

“Muitos apontam o dedo para quem tem as coisas, mas não sabem o preço que foi pago por tudo isso. Elas não sabem como isso tudo foi construído e elas simplesmente vilanizam os outros”, terminou. Também a irmã, Cleo, recebeu críticas por fazer avaliações das casas vizinhas do condomínio, onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Já Antonia Morais tem estado debaixo de fogo, nos últimos meses, depois de mostrar as mansões da família em Angra dos Reis e em Brasília. Os vídeos, que se tornaram virais, mostram casas de vários pisos, com spa privado e múltiplas piscinas. “Temos mesmo uma condição financeira muito boa. É verdade que somos ricos e não foi dinheiro roubado”, defendeu-se então.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo