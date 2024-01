Madalena Palmeirim anuncia um novo álbum, Morna Mansa, e vai estreá-lo no B.Leza

No seu álbum de estreia, Right As Rain, a cantora, compositora e multi-instumentista portuguesa Madalena Palmeirim já incluía, entre canções cantadas em português e em inglês, uma morna em crioulo cabo-verdiano, M’cá sabê. Isto porque, como ela disse então ao PÚBLICO, ganhou um fascínio por Cabo Verde e pela sua música ao viajar até São Vicente, onde ficou um mês, em férias e trabalho. Uma “experiência super enriquecedora”, disse, que a levou a transformar um fado, da autoria de Pedro Faro, em morna: “Pedi emprestada essa canção, já composta e escrita em português, traduzi-a para crioulo e pedi a uma amiga que está em Cabo Verde que a corrigisse.”

Quatro anos após Right As Rain (2019) e M’cá sabê, que ganhou um videoclipe gravado em Cabo Verde com a participação da violonista Ana Luísa Valdeira, Madalena anuncia para 19 de Janeiro um novo álbum, a que deu o título de Morna Mansa e que vai ser apresentado ao vivo na véspera, no B.Leza, em Lisboa. Foi criado em Cabo Verde, na ilha de São Vicente, onde Madalena se refugiu durante a pandemia. Ali conheceu John D’Brava, e foi com ele que gravou o primeiro single do seu novo álbum, É bô, lançado em videoclipe no dia 10 de Novembro do ano passado.

Agora, revela esta sexta-feira uma nova canção, Mudjer, também lançada em single e videoclipe, com a participação da cantora cabo-verdiana Milanka Vera-Cruz. Antes de a gravarem, Madalena e Milanka já cantavam juntas no Mindelo, em encontros que este tema celebra, como diz o texto que acompanha o lançamento: “No Mindelo, Madalena assistia a um concerto da Milanka e trazia consigo um cavaquinho, que não durou muito encostado ao balcão. O single Mudjer é sobre esses encontros, uma ode cantada em crioulo, uma homenagem à sororidade, uma celebração de uma geografia sentimental ancestral para lembrar que: nenhuma mulher é (nem alguma vez será) uma ilha.” Com música e letra de Madalena Palmeirim, Mudjer contra com a participação de Aldina da Luz, Carolina Graça Costa, Lourdes Fonseca, Nádia dos Santos e Raísa Fonseca.

No concerto de 18 de Janeiro, no B.Leza, Madalena Palmeirim (voz cavaquinho e ukulele) terá consigo os músicos Manuel Dordio (guitarra acústica e eléctrica), David Santos (contrabaixo e baixo eléctrico) e Nuno Morão (bateria e percussão).