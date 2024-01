O Teatro de Almada em 2024 soará a hip-hop, grime, Abril e Ramallah

António Cabrita, Jacinto Lucas Pires, Luísa Costa Gomes, Patrícia Portela e Rui Cardoso Martins. São estes os cinco autores a quem a Companhia de Teatro de Almada (CTA) encomendou os textos autónomos e em formato livre em torno do 25 de Abril, que Teresa Gafeira encenará sob o título A Sorte que Tivemos!, e que será um dos pontos altos da programação do Teatro Municipal Joaquim Benite para 2024. “É dessa Revolução que nós vimos. É por isso que lhe prestamos homenagem, no seu cinquentenário”, escreve Rodrigo Francisco, director artístico da CTA, no caderno que esta sexta-feira apresenta a programação da companhia sediada em Almada (e que Joaquim Benite ali fundou em 1978, na sequência do trabalho iniciado com o Grupo de Campolide sete anos antes).

