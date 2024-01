Sexta na TV: Joe, Foe, Um Desastre Maravilhoso e O Clube

Há também O Nariz ou a Conspiração dos Dissidentes, James May: Our Man In India, The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks, Controlo de Fronteiras: Suécia e Leilões Gigantes.

CINEMA

Joe

Fox Movies, 21h15

Com um passado marcado por várias condenações, Joe Ransom esforça-se por ficar longe de problemas. Certo dia, o seu caminho cruza-se com Gary, um rapaz de 15 anos cuja vida o obriga aos maiores sacrifícios. Constantemente espancado pelo pai, alcoólico, o jovem está desesperadamente necessitado de trabalho, de forma a poder sustentar a mãe e a irmã. Baseado na obra homónima de Larry Brown, um filme sobre sacrifício, dor e redenção de David Gordon Green, com Nicolas Cage e Tyler Sheridan.

Beautiful Disaster: Um Desastre Maravilhoso

TVCine Top, 21h30

Abby Abernathy (Virginia Gardner) entrou na universidade disposta a esquecer o passado e começar um novo capítulo da sua vida. Tudo parece correr bem até se cruzar com Travis Maddox (Dylan Sprouse), um atraente lutador de MMA com fama de mulherengo, que representa tudo o que ela não quer para si. Com realização de Roger Kumble, este filme adapta o primeiro volume da série homónima de ficção erótica orientada para jovens adultos escrita por Jamie McGuire, que co-escreve o argumento com o realizador.

Foe

Prime Video, streaming

O australiano Garth Davis assina este thriller psicológico de ficção científica que agora se estreia com os irlandeses Saoirse Ronan e Paul Mescal, ambos já nomeados para Óscares. Os dois fazem o papel de um casal que vive numa quinta e cuja vida é virada de pernas para o ar quando um estranho aparece e os informa de que o marido tem de ir para uma estação espacial, enquanto a mulher terá de ficar com um robô como substituto. É uma adaptação do romance homónimo de 2018 do canadiano Iain Reid.

O Nariz ou a Conspiração dos Dissidentes

RTP2, 23h05

A partir de O Nariz, de Gogol, e da ópera homónima de Shostakovich baseada nessa mesma história, Andrey Khrzhanovskiy, o veterano animador soviético, fez este filme que começou a ser preparado ainda nos anos 1960 e só teve estreia no Festival de Cinema de Roterdão em 2020. Mistura vários estilos, com recortes, imagem real, documentário e desenhos originais.

SÉRIES

O Clube

Opto/Prime Video, streaming

De volta ao clube mais badalado da capital na quinta temporada da série criada por João Matos com realização de Patrícia Sequeira. Tem estreia simultânea na Opto, a plataforma de streaming da SIC, bem como no Prime Video da Amazon.

DOCUMENTÁRIOS

James May: Our Man In India

Prime Video, streaming

James May ficou mundialmente conhecido a apresentar, ao lado de Jeremy Clarkson e Richard Hammond, os programas de carros Top Gear e The Grand Tour. Além disso, desde 2020 que faz séries de viagens. Se na primeira temporada foi ao Japão e na segunda a Itália, agora na terceira ruma à Índia.

The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Speaks

HBO Max, streaming

Natalia Grace foi adoptada pela família Barnett em 2010. Ao início, pensava-se que era uma órfã ucraniana de seis anos que era, afinal, uma mulher adulta de 22 anos. Esta é a segunda temporada da série documental sobre a sua história, virando-se agora para a perspectiva da própria.

Controlo de Fronteiras: Suécia

Discovery, 21h

Como é que as fronteiras da Suécia são controladas? Esta série documental mostra isso mesmo, levantando o véu sobre o trabalho de mais de duas mil pessoas que trabalham nisso, entre maneiras de controlar o fluxo de droga, armas, álcool, mercadoria roubada ou animais exóticos.

Leilões Gigantes

AMC Break, 12h45

A empresa de leilões canadiana Ritchie Bros. Auctioneers começou em 1958, quando três irmãos que tinham herdado a loja de móveis usados do pai começaram a vender alguns itens rapidamente para pagar uma dúvida. Hoje é uma das maiores casas do mundo para vender maquinaria pesada.

INFANTIL

Patrulha Pata: Super-Cães

Nick Jr., 17h30

Um meteoro atinge Adventure Bay. Os cães da Patrulha Pata ganham poderes quando tocam nele, mas a cidade está sob risco e têm de a salvar.