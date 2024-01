Na última interpelação, PCP quer confrontar Governo com a perda do poder de compra

A líder parlamentar do PCP acusa o PS de deixar como “legado” as “dificuldades hoje sentidas” pelos trabalhadores e os reformados.

Com a dissolução da Assembleia da República prevista para daqui a uma semana e meia, a 15 de Janeiro, o PCP agendou a sua última interpelação ao Governo no Parlamento para esta quinta-feira sobre a “degradação do poder de compra”, o “agravamento das desigualdades” e a “injusta distribuição da riqueza”.

O objectivo, como adianta ao PÚBLICO a líder da bancada parlamentar do PCP, Paula Santos, é fazer um “confronto com as opções políticas do Governo que impediram que houvesse uma valorização efectiva do poder de compra e o controlo dos bens alimentares”, numa altura em que “já são conhecidos novos aumentos de preços de bens e serviços essenciais”, como os alimentos, a energia e as telecomunicações, para este ano.

Mas também confrontar o executivo com o facto de ter optado por "favorecer os grupos económicos", nomeadamente, a banca, a grande distribuição e o sector energético, que, argumenta, "continuam a acumular lucros colossais enquanto a população vê a sua vida com cada vez maiores dificuldades". "Não é obra do acaso, é destas opções políticas", vinca, para salientar, depois, que isso foi feito com a "cumplicidade" e em "convergência" com os partidos à direita do PS, isto é, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

Lembrando como o PCP apresentou, durante esta legislatura, várias propostas que foram chumbadas pelos socialistas para controlar e reduzir os preços dos bens alimentares, reduzir o IVA da electricidade e das telecomunicações ou limitar a actualização das rendas, Paula Santos acusa o PS de deixar como "legado" as "dificuldades hoje sentidas" pelos portugueses.

E assinala algumas medidas que contribuíram para essa "degradação das condições de vida dos trabalhadores e dos reformados", como a "atribuição de novos benefícios fiscais", as parcerias público-privadas na saúde ou os oito mil milhões de euros do Orçamento do Estado para 2024 entregues aos grupos privados.

Os comunistas não vão levar a plenário um projecto de lei, mas a interpelação servirá como uma espécie de balanço do estado do país e da governação da maioria absoluta do PS, num momento em que os partidos já estão em campanha eleitoral para as legislativas de Março. Já o último debate potestativo (obrigatório) agendado pelo PCP decorreu em Dezembro sobre um conjunto de propostas para alterar a legislação laboral.