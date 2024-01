Costa e Pedro Nuno, dois líderes para um só PS

O congresso dos socialistas arranca nesta sexta-feira com a despedida de António Costa.

Na antecâmara do Congresso do Partido Socialista, o Soundbite pergunta para onde vai o PS. Terá o partido uma espécie de liderança bicéfala com um secretário-geral e um primeiro-ministro? Ou há união em torno da figura de Pedro Nuno Santos?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.