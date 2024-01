Suprimidos

Ano novo, vida nova. Porém, para os trabalhadores que usam os transportes públicos — tal como os políticos recomendam —, não se aplicou a máxima. Rigorosamente a seguir ao dia 1, foram-lhes retirados — na má memória do ido 2023 — os comboios pela habitual greve das Infra-Estruturas de Portugal. Nos raros que circularam, impostos pelo tribunal e chamados "serviços mínimos", os passageiros que não puderam deixar de ir trabalhar foram comprimidos nas carruagens, em prol das contas mensais que têm de pagar para assegurarem o tecto, a comida na mesa e a escola para os filhos.

À contagem ufana dos sindicatos no final das heróicas jornadas de paralisação dos transportes e diabolização da vida dos cidadãos, dos comboios que conseguiram suprimir, há a acrescentar a dignidade de deslocação que suprimiram à população que tem as despesas certas.

Aristides Francisco Teixeira, Almada

A justiça no banco dos réus

Já não sei onde foi publicada, há alguns meses, uma interessante sondagem acerca da confiança dos portugueses nas diversas instituições nacionais, mas recordo que, pouco acima da chamada "classe política" — saco em que se misturam justos e pecadores —, estava o aparelho de justiça. Parece que, no fim de contas, profissões de fé na justiça só vêm dos políticos ameaçados pelos clamores da praça pública. O cidadão comum desconfia, e tem boas razões. Episódios escandalosos de detenções e buscas para as quais são convocadas equipas de reportagem das televisões e dos jornais estão bem gravados na memória do público. Violações sistemáticas do segredo de justiça, com o seu quê de desdém e de gozo pelas boas regras, não podem ser atribuídas senão a quem possui e domina os processos. As famosas buscas e as não menos notórias detenções de gente conhecida cumprem o papel de desencadear os julgamentos populares — e mergulham, depois, na inconsequência por tempo indeterminado, mas seguramente excessivo. É impossível atribuir a "falta de meios" a esses vícios entranhados no sistema que deveria servir para fazer cumprir a lei. E a verdade é que já causaram prejuízos suficientes — a indivíduos e à sociedade em geral — para que se atribua prioridade absoluta ao seu saneamento.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Língua perigosa?

A legislação em vigor permite a aplicação da taxa reduzida de IVA às "empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou conservação de imóveis". Parece que, em Espinho, um tal Montenegro entende que conservar um imóvel inclui o conceito de o deitar abaixo e transformar uma casa de dois pisos num edifício de luxo de seis, totalmente diferente do original. Isto seria apenas um bizarro problema fiscal, se o advogado proprietário não fosse candidato a primeiro-ministro. Quem tem uma visão tão elástica do português esperará que acreditem nos seus compromissos eleitorais?

E, do ponto de vista ético, poderemos confiar num deputado que durante anos acumulou o cargo com a advocacia e facturou por ajustes directos a duas autarquias várias centenas de milhares de euros em contratos de apoio jurídico, sabendo-se que os respectivos presidentes de câmara eram do seu partido? E que um deles, por acaso de Espinho, depois de renunciar ao mandato de deputado até vai responder em tribunal por corrupção como resultado da Operação Vórtex?

Este caso de interpretação da palavra "restauro" será um daqueles em que se pode dizer que o português é uma língua perigosa, ou o que será perigoso será confiar em quem encara a ética e a lei de forma tão subjectiva?

José Cavalheiro, Matosinhos

Mensagem de Ano Novo

Esta mensagem foi uma espécie de “autoprofecia” que o próprio orador — Marcelo Rebelo de Sousa — proferiu na sua anterior mensagem de 2023, sacudindo, pois, a "água do capote", conforme diz "quem mais ordena". Portanto, pôs-se equidistante de qualquer das más situações havidas durante o ano findo, em muitos dos mais variados sectores fundamentais do país, como se nada fosse com ele.

Portugal, ao comemorar este ano meio século de democracia, apesar de todos os progressos havidos entretanto, está cada vez mais desajustado no verdadeiro rumo a seguir, para que a riqueza de uns não seja a desgraça, fome e privações de milhões, ou seja: que a riqueza gerada não seja só para a parte da sociedade mormente a sempre mais bafejada. Bom Ano Novo 2024.

José Amaral, Vila Nova de Gaia